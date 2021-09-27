Goldman Sachs brent petrolü için 2021 yıl sonu tahminini 80 dolar seviyesinden 90 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, Ida Kasırgası’nın OPEC+’nın temmuz ayından bu yana yaptığı üretim artışını telafi edecek şekilde üretimi aksatması ve OPEC+ dışı kayaç petrolü üretiminin hayal kırıklığı yaratmasının petrol fiyatlarını yukarı çektiğini bildirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında cari petrol arz-talep açığının beklenenden daha büyük olduğunu belirten Goldman Sachs, Delta varyantına rağmen küresel petrol talebinin hızla toparlanmaya devam etmesinin de fiyatlarda yukarı hareketi desteklediğini vurguladı.

2023 yılı için petrol fiyat tahminini de yukarı yönlü revize eden Goldman Sachs, 65 dolar/varil olan tahminini 85 dolar/varile yükseltti.

Kış için petrol talebinin artacağının görülmekte olduğunu da ifade eden Goldman Sachs, 2021 yıl sonu için brent fiyatı tahminini 80 dolar/varil seviyesinden 90 dolar/varile çıkardı.