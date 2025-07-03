IC Holding'ten nükleer teknolojide önemli adım

IC Holding, Türkiye’nin nükleer enerjide mühendislik ihraç eden ve küresel ölçekte rekabet eden bir oyuncu olma vizyonunu desteklemek amacıyla “IC Nükleer ve Endüstri”yi kurdu. 11. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda duyurulan IC Nükleer ve Endüstri, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin ve dünyanın nükleer enerji dönüşümünde aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

IC Holding, enerji güvenliği, karbon nötr hedefi ve teknolojik bağımsızlık vizyonuyla önemli bir adım atarak, nükleer alandaki tüm faaliyetlerini ‘IC Nükleer ve Endüstri’ çatısı altında yürütmeye başladığını duyurdu. Bu yapılanma, IC Holding’in ileri mühendislik gücünü, inşaat tecrübesini ve enerji yönetimi alanındaki birikimini geleneksel nükleer projelerin yanı sıra küçük modüler reaktör (SMR) teknolojilerine de taşıyacak.

Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği tarafından düzenlenen 11. Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi (NPPES 2025) İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Hilton Bomonti Hotel Kongre Merkezi’nde iki gün boyunca devam eden zirveye prestij sponsor olarak destek veren IC Nükleer ve Endüstri, Türkiye’nin küresel nükleer oyuncu olma yolculuğuna öncülük edecek. IC Nükleer ve Endüstri Genel Müdürü Mehmet Gönenç, “Türkiye’nin sürdürülebilir enerji dönüşümünde nükleer enerji vazgeçilmez bir unsur. Biz de IC Nükleer ve Endüstri olarak, yalnızca Türkiye’de değil, bölge ve küresel pazarda da nükleer projelerin güçlü bir oyuncusu olmayı hedefliyoruz. İnşaattan enerjiye, altyapıdan sanayiye kadar her alanda Türkiye’ye değer katan bir grubun parçası olarak, şimdi bu deneyimimizi nükleer endüstri alanına taşıyoruz.” dedi.

TÜRK NÜKLEER MÜHENDİSLİĞİNİN KÜRESEL TEMSİLCİSİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde edindikleri tecrübenin IC Nükleer ve Endüstri’ye ciddi bir rekabet avantajı sağladığını belirten Gönenç, şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz ileri mühendislik ve proje yönetimi gücüyle Türkiye’nin nükleer vizyonunda liderlik rolü üstlenmeye hazırız. Nükleer sektörün sağlayacağı nitelikli istihdam, ileri mühendislik deneyimi ve teknoloji transferi gibi avantajların ülkemiz için taşıdığı stratejik önemin bilinciyle, Türkiye’nin nükleer teknolojide bir üretim ve mühendislik üssü olmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. IC Nükleer ve Endüstri’yi, Türk nükleer mühendisliğinin dünyadaki temsilcisi olarak konumlandırıyoruz. Sinop ve İğneada başta olmak üzere, ülkemizde planlanan yeni nükleer projelere katkı sağlamayı ve aynı zamanda uluslararası pazarlarda da etkin rol oynamayı amaçlıyoruz. Grubumuzun enerji üretim, işletme ve dağıtım alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini de, orta ve uzun vadede nükleer enerji endüstrisine entegre etmeyi hedefliyoruz.”

SMR İLE GELECEĞİN ENERJİ MODELİNE YATIRIM

IC Nükleer ve Endüstri’nin, vizyonunun bir diğer önemli parçası küçük modüler reaktör (SMR) teknolojileri. Şirket bu amaçla geleneksel büyük ölçekli nükleer santrallerin yanında, daha esnek ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunan SMR projelerinde de uluslararası ortaklıklar kurarak küresel ölçekte aktif rol almayı hedefliyor.

Türkiye’nin gelecekteki enerji ihtiyaçlarına cevap verecek SMR teknolojilerine yönelik yol haritasını ve fizibilite çalışmalarını başlatan IC Nükleer ve Endüstri, bu kapsamda uluslararası ortaklıklar için de görüşmelerini sürdürüyor.

