Iğdır – Nahçıvan Boru Hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır.

(Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı) Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

(Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

Aliyev: Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var." dedi. Aliyev, "Petrol/Gaz boru hatları projeleri sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadesinde bulundu.