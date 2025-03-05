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Iğdır – Nahçıvan Boru Hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz." dedi.

05 Mart 2025 | 17:58
Iğdır – Nahçıvan Boru Hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

  • "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır.
  • (Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı) Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.
  • (Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

Aliyev: Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var." dedi. Aliyev, "Petrol/Gaz boru hatları projeleri sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadesinde bulundu.

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48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
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İLERİ
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