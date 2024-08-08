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İngiltere'den Kalyon Enerji'ye güneş enerjisi santrali için 249 milyon euro kredi

Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon euro kredi sağlanacak.

08 Ağustos 2024 | 15:14
İngiltere'den Kalyon Enerji'ye güneş enerjisi santrali için 249 milyon euro kredi

UKEF'ten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji'nin Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede kuracağı toplam 390 megavatlık elektrik üretim kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için 249 milyon avroluk finansman sağlanacak.

Proje tamamlandığında söz konusu GES'lerde Türkiye'de 65 binden fazla haneye yetecek miktarda elektrik üretilecek.

İngiliz ihracatçı GE Vernova şirketi, santral için inverter istasyonları, enerji santrali kontrolörleri ve diğer kritik ekipmanları tedarik edecek ve kuracak. Böylece, GE Vernova'nın Staffordshire tesisindeki istihdamının yanı sıra İngiltere'de tedarik zincirinin de desteklenmesi hedefleniyor.

Polonyalı ihracatçılar proje için güvenlik sistemleri ve çelik bileşenler sağlayacak.

Söz konusu kredi UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered tarafından verilecek. İngiliz ihracat kuruluşu UKEF finansmana yüzde 100 garanti sağlarken, finansmanın 122 milyon avrosu Polonya İhracat Kuruluşu KUKE tarafından reasüre edildi.

İngiltere İhracat Bakanı Gareth Thomas, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz işletmelerinin dünya standartlarındaki mal ve hizmetlerini farklı ülkelere satabilmeleri için ihracatı artırmanın ekonomiyi büyütme misyonunun parçası olduğunu belirtti.

Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata da söz konusu santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını dile getirerek, finansmanın Kalyon Enerji'nin UKEF ve GE Vernova ile bugüne kadar güneş enerjisinde gerçekleştirdiği ikinci işlem olduğunu ifade etti.

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