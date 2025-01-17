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  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne göre petrol zararı 23 milyar dolar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne göre petrol zararı 23 milyar dolar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının bölgeye 23 milyar dolar zarara yol açtığını belirtti.

17 Ocak 2025 | 00:39
Son Güncellenme: 17 Ocak 2025 | 00:46
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne göre petrol zararı 23 milyar dolar

Dizayi, Erbil’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak’tan Türkiye’ye petrol akışının durmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ceyhan Limanı’na gönderilen petrolün Irak’ta bütçeyi çözecek bir faktör olduğunu ifade eden Dizayi, sevkiyatın yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü vurguladı.

Dizayi, petrol akışının durmasının şu ana kadar IKBY’ye 23 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayarak, bu durumun Irak bütçesine de zarar verdiğine işaret etti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için Erbil ve Bağdat arasında devam eden görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamadı. AA

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Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
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