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İsrail-Filistin etkisi: Avrupa gaz fiyatlarında artış sürüyor

AvruAvrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından artmaya devam ederken, fiyatlar bugün yüzde 4,3 yükselişle kapanırken, son bir haftada yüzde 44,7 arttı.

13 Ekim 2023 | 20:41
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İsrail-Filistin etkisi: Avrupa gaz fiyatlarında artış sürüyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 53 avrodan kapanmıştı.

Bugün 51 avro seviyesinden açılan fiyatlar, günü dünkü kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 55,3 avrodan kapandı.

Böylece kasım vadeli kontratlarda Avrupa'da gaz fiyatları, son bir haftada yüzde 44,7 artış gösterdi.

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasının ardından yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçmişti.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

Ayrıca, Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle gaz talebinin yükseleceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

 

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