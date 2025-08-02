ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • İstanbul'daki doğal gaz sahası için kamulaştırma kararı

İstanbul'daki doğal gaz sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine, İstanbul'daki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

02 Ağustos 2025 | 09:32
İstanbul'daki doğal gaz sahası için kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, İstanbul'da Fevzipaşa-1-2 ile Çanta-1 kuyuları arası doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parselin 1873,24 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL