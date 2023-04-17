ARA
Bist 100
5059,35
-0,66%
Bist 100
Dolar/TL
19,3847
0,1141%
Dolar/TL
Euro/TL
21,1586
-0,5952%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0914
-0,7232%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1239,09
-0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Karadeniz gazı ana iletim hattına basılmaya başlandı

Karadeniz gazı ana iletim hattına basılmaya başlandı

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında gelinen son aşamaya ilişkin, "Dün gece itibarıyla doğal gaz kuyularının vanalarını açarak gazı deniz altındaki ana iletim hattına basmaya başladık." dedi.

17 Nisan 2023 | 15:36
0
Karadeniz gazı ana iletim hattına basılmaya başlandı

Dönmez, NTV'de enerji gündemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Dönmez, "Arife günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, yıllardır üzerinde büyük bir gayretle çalıştığımız projemizin ilk fazının açılışıyla alakalı son günleri yaşıyoruz. Dün gece itibarıyla gaz kuyularının vanalarını açarak gazı deniz altındaki ana iletim hattına basmaya başladık. Gazın 30 saat civarında karada olmasını bekliyoruz."

Dönmez, Karadeniz gazının çıkarılmasının fazlar halinde ilerleyeceğini ve bu yıl içinde 10 kuyuyu faaliyete alacaklarını ifade ederek, maksimum 3 yıl içinde kuyu sayısının 40'a çıkarılacağını söyledi.

İlk fazda günlük 10 milyon, ikinci fazda 40 milyon metreküplük gaz üretimi yapılacağını kaydeden Dönmez, "İkinci faz bitince Türkiye'deki konutların ihtiyaç duyduğu tüm gazı artık Karadeniz gazıyla karşılayabilir hale geleceğiz." diye konuştu.

Dönmez, daha sonra üçüncü fazın devreye alınacağını belirterek, "Onlarla birlikte üretim miktarımız 60 milyon metreküplere kadar çıkmış olacak. O miktarla birlikte hem konutların hem ülkedeki tüm ticari kuruluşların, hizmet sektörünün ihtiyacını karşılanır hale gelecek." dedi.

İlk fazın bu yıl, ikinci fazın 2026'da biteceğini, üçüncü fazın planlanmasının da 2028 gibi düşünüldüğünü dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Kendi gazımız ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik. Cumhurbaşkanmızın da perşembe günü müa
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1239,09 -0,68%
  • ALTIN ONS 1988,06 -0,8%
  • BIST 100 5059,35 -0,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3847 0,1141%
  • EURO/TURK LIRASI 21,1586 -0,5952%
  • EURO/USD 1,0914 -0,7232%
  • INGILIZ STERLINI 1,23565 -0,4712%
  • JAPON YENI 134,487 0,534%
  • KANADA DOLARI 1,34013 0,36209%
  • RUS RUBLESI 81,8725 -0,4904%
Günün En Çok Okunanları
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Son 3 santral devre dışı: Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
Son 3 santral devre dışı: Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı
Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı
Piyasalarda seçim senaryoları
Piyasalarda seçim senaryoları
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor
Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü
Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Mevduat faizlerindeki artış bankaları nasıl etkiler?
GERİ
İLERİ
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Son 3 santral devre dışı: Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı
Piyasalarda seçim senaryoları
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor
Son 3 santral devre dışı: Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı
Piyasalarda seçim senaryoları
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor
Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü
Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı
Piyasalarda seçim senaryoları
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor
Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL