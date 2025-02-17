ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kurulu güç 20 bin megavatı aştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 16 Şubat itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artarak 20 bin 398 megavata yükseldi.

17 Şubat 2025 | 15:50
Kurulu güç 20 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, yenilenebilir enerji kaynakları içinde hidroelektrik santrallerinden sonra en büyük kapasiteyi oluşturan güneş enerjisi santrallerinin (GES) toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 17,5'e ulaştı. Bu oran, geçen yıl 16 Şubat'ta 13,8 olarak hesaplanmıştı.

Bu dönemde, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü ise 116 bin 587 megavat olarak kayıtlara geçti.

Çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla güneş enerjisi kurulu gücü 16 Şubat itibarıyla 20 bin 398 megavat seviyesine çıktı.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 120 bin megavat seviyesine yükselmesi hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşmak için her yıl ilave kapasite artışlarıyla birlikte 4-5 bin megavatlık GES kurulması gerekiyor.

MALİYETİ YÜZDE 50 DAHA DÜŞÜK

Güneş enerjisinden elektrik üretimi mevcut durumda kömür ve doğal gaza göre yüzde 50 düşük maliyetle sağlanabiliyor.

2026'dan itibaren depolamalı güneş santrallerinin devreye alınmasıyla güneş enerjisinden elektrik üretiminde sürekliliğin sağlanması planlanıyor.

Güneş enerjisi sektöründe aynı zamanda deneme amaçlı 3 tarım GES uygulaması bulunuyor.

Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 44,5 gigavat olan 75 fotovoltaik panel üreticisi bulunuyor. Güneş paneli üreticilerinden halihazırda 3'ü, yıllık 6,1 gigavatlık "hücre" üretimini yurt içinde gerçekleştiriyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL