ARA
DOLAR
35,32
0,36%
DOLAR
EURO
36,69
-0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2960,29
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
9967,05
-0,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Kurulu güç 2050'ye kadar 100 bin megavata ulaşacak: 'Türkiye lider olabilir'

Kurulu güç 2050'ye kadar 100 bin megavata ulaşacak: 'Türkiye lider olabilir'

Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, "Türk jeotermal sektörünün temsilcileri olarak, ülkemizin bu alanda dünyanın açık ara lider ülkesi olmaması için hiçbir neden göremiyoruz" dedi.

30 Aralık 2024 | 16:19
Kurulu güç 2050'ye kadar 100 bin megavata ulaşacak: 'Türkiye lider olabilir'

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, dünyada yaklaşık 20 bin megavat olan jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünün 2050'ye kadar beş kat artarak 100 bin megavata ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kındap, yazılı açıklamasında, gelişmiş ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltma stratejilerinde önemli paya sahip olan jeotermal enerjinin karbonsuzlaştırma ve temiz enerji geçişi politikalarında da kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde jeotermal enerjinin öne çıktığını belirten Kındap, dünyanın bu alanda zengin kaynaklara sahip ülkesi Türkiye'nin, bu alanda dönüşümün öncülerinden biri olmaya aday olduğunu belirtti.

'AVRUPA'NIN LİDER ÜLKESİYİZ'

Kındap, jeotermal kaynaklı enerji üretiminde dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın ise lider ülkesi olan Türkiye'nin taşıdığı büyük potansiyele dikkati çekerek, "Jeotermal enerjiye yapılan yatırımlar ülkelere çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından uzun vadeli fayda sağlayacak. Bugün dünyada 20 bin megavat seviyesinde olan jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünün 2050'ye kadar beş kat artarak 100 bin megavat seviyesine ulaşması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

IEA'nın öngörüsünün 2050'ye kadar küresel elektrik talebindeki artışın yüzde 15'ini karşılayabileceği yönünde olduğunu belirten Kındap, şöyle devam etti:

"Bugün jeotermal enerjinin yüzde 42'si ısı pompaları aracılığıyla, yüzde 26'sı bölgesel ısıtma sistemlerinde, yüzde 21'i elektrik üretiminde, yüzde 7'si doğrudan konut ve ticari kullanımlarda, yüzde 4'ü tarım ve balıkçılık sektörlerinde, yüzde 1'den azı ise sanayi uygulamalarında tüketiliyor. Jeotermal enerjinin teknik potansiyeli, mevcut küresel elektrik talebini 140 kat karşılayabilecek düzeyde. Türk jeotermal sektörünün temsilcileri olarak ülkemizin bu alanda dünyanın açık ara lider ülkesi olmaması için hiçbir neden göremiyoruz."

'SEKTÖR UZUN UYKUDAN UYANDI'

Kındap, bu yıl jeotermal kaynaklı kurulu elektrik enerjisi gücünün küçük bir artış ile yaklaşık 1715 megavat seviyesine yükseldiğini kaydederek, "Potansiyelimizin çok altında bir üretime imza atsak da Avrupa'da lider, dünyada 4'üncü sıradayız. 2024, sektörümüzün uzun süren uykudan uyandığı bir yıl oldu diyebiliriz. 2026'dan itibaren sektörümüzde önemli bir sıçrama beklemekteyiz. Özellikle de demir çelik gibi enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin jeotermale ilgisinde artış gözlemliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2960,29 0,11%
  • ALTIN ONS 2607,03 -0,57%
  • BIST 100 9967,05 -0,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,358 -0,259%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44297 0,08948%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 107,775 2,7629%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3181 0,3568%
  • EURO/DOLAR 1,0387 -0,3817%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6863 -0,3746%
  • STERLIN/DOLAR 1,25421 -0,22394%
Borsa Haberleri
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
GERİ
İLERİ
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL