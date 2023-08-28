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Lüleburgaz Belediyesi 2 GES kurulumu için ihale yapacak

Lüleburgaz Belediyesi, 15 yıl süre ve en az yüzde 11 gelir paylaşımıyla işlettireceği 2 güneş enerjisi santrali (GES) kurdurmak üzere ihale yapacak.

28 Ağustos 2023 | 09:53
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Lüleburgaz Belediyesi 2 GES kurulumu için ihale yapacak

Lüleburgaz Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi çatısı ile Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi arazisine GES yapımı, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletilmesi işi için düzenlenecek ihalede, muhammen bedel 40 milyon 645 bin 803 lira, geçici teminat miktarı ise muhammen bedelin yüzde 3'ü oranında (1 milyon 219 bin 374 lira) olacak.

İhale, idareye ayrılacak pay yüzde 11'den az olmamak üzere artırma yapılarak başlatılacak. Artırımlar en az yüzde 1'lik dilimler şeklinde olacak.

Söz konusu ihale, 12 Eylül Salı günü saat 14.00'te, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda tekliflerin en geç 11 Eylül 2023 günü saat 17.30’a kadar, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Halk Masası'na elden veya posta ile teslim edilmesi gerekiyor.

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