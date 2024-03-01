ORGE 50 megawatlık kurulum hedefliyor

Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarında atağa geçti. Türkiye'nin 2020 sonunda 6.7 gigawat (GW) olan güneş enerjisi kurulu gücü, Londra merkezli Ember’in verilerine göre 12.2 GW’a ulaştı. Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre ise bu oranın 2035’te 52.9 GW’a yükselmesi planlanıyor. Bu kapsamda özellikle güneş enerji santral yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Elektrik taahhüt sektörünün lider oyuncuları arasında yer alan ve geçen yıl yenilenebilir enerji yatırımlarında düğmeye basan ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., son bir yılda çatılara 10 megawatlık (MW) güneş paneli (solar) kurulumu gerçekleştirdi. 2024’e de iddialı başlayan ORGE’nin hedefi arazi ve çatılarda ilk etapta yıllık 50 MW kurulum yapmak. Şirket, yenilenebilir enerji sektörünün en iddialı oyuncuları arasına girecek.

GÜNEŞ 5 KAT BÜYÜYECEK

ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda çok büyük bir atak yaptığını belirterek, “Panel üretiminde kapasite bakımından dünyada beşinci sırada yer alıyoruz. Bu aynı zamanda Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesi” dedi.

Türkiye’de yıllık 1,5-2 GW mertebesinde güneş enerji santrali kurulumunun gerçekleştirildiğini anlatan Özsoy, “2023 sonunda güneş enerjisinde kurulu kapasitenin 12.2 GW’a ulaştığı görülüyor. Ancak 2035 hedefi 52.9 GW. Yani yaklaşık 5 katlık bir büyüme planlanıyor” diye konuştu.

Sektör açısından çok büyük bir fırsatın olduğunu anlatan Özsoy, “2024’te iç pazarda çatı GES potansiyeli 2 bin megavat olarak öngörülüyor. Mevcut tesislerin çatılarına sonradan GES kurulması dışında artık yeni inşa edilen tesislerin çatıları proje aşamasında solar sistemli olarak dizayn ediliyor. Panel fiyatları, teknolojik ilerlemeler uygulama kolaylığı, kurulum maliyetlerinde düşüş sağlıyor” ifadelerini kullandı.

2024 HEDEFİ 50 MEGAVAT

2023 yılı itibariyle yenilenebilir enerji sektöründe faaliyete başladıklarını aktaran Özsoy, şunları ekledi: “Ancak elektrik taahhüt sektöründe ORGE 26 yıllık bir tecrübeyi çantasında tutuyor. Bu da ORGE’ye karşı ciddi bir güven oluşturuyor. Bu kapsamda geçen yıl başladığımız sektöre hızlı bir giriş yaptık ve bir yılda çatılara 10 megavatlık güneş paneli (solar) kurulumu gerçekleştirdik.”

2024 yılında hem çatı hem de arazide 50 megavat güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Özsoy, bu alanda özellikle endüstriyel çatılara kurulan güneş santrallerinin öne çıktığına dikkati çekerek “Çatı solar maliyeti birim veya megavat başına maliyet araziye göre çok daha uygun çünkü arazi güneş enerjisi yatırımında arazinin maliyeti var. Ayrıca enerji nakil hattı ve orta gerilim maliyetleri mevcut. Bir çatıda yapılan 1 MW’lık solar yatırımın geri dönüş süresi 3-4 yıl iken, bu süre arazide 6 yıla kadar çıkıyor” diye konuştu.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 45’İ ÇATIDAN SAĞLANABİLİR

Çatılarda kurulacak güneş enerjisi kapasitesinin Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli rol oynayabileceğini aktaran Özsoy, “Londra merkezli kuruluş olan Ember’in raporuna göre, Türkiye'nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyelinin en az 120 GW’lık kapasite oluşturabileceği belirlendi. Çatılarda kurulabilecek bu kapasiteden yıllık 148 terawatt / saat elektrik üretilebileceği ve böylece Türkiye'nin 2022'deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 45'ine denk gelen ihtiyaç karşılanabiliyor. Bu çok ciddi bir oran” dedi.

TEŞVİK KREDİSİ VERİLMELİ

Bu anlamda bir çalışmanın Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne büyük katkı sağlayacağını anlatan Özsoy, şöyle devam etti: “Şu an söyleyebilirim ki, finansmana ya da yeşil finansmana ulaşmak en büyük engellerden biri. Bahsettiğimiz durum, ucuz ve uzun vadeli yatırım finansmanına ulaşmak. KOSGEB tarafından KOBİ’ler için bu tarz bir finansman olanağı oluşturuldu. Bu uygulamanın tüm işletmeleri kapsaması, atılması gereken en önemli adımlardan biri diyebiliriz. Bir diğer konu ise trafo kapasiteleri. İki hafta kadar önce Enerji Bakanlığı tarafından 7.500 MW yeni bir kapasite ilanı için açıklama yapıldı. Bu kapasitenin ne kadar sürede ve hangi bölgelerde planlandığı oldukça önemli.”

DOĞRU MÜHENDİSLİK HİZMETİ

ORGE’nin çok büyük bir mühendislik şirketi olduğunu aktaran Özsoy, “Dolayısıyla bize gelen kurumsal firmalara doğru mühendislikle daha optimal, daha doğru, daha güvenli çözümler sunmamızı sağlıyor. Diğer taraftan yaptığınız yatırım 25 yıl boyunca elektrik üretmeye devam edeceği için iyi markalar kullanıyoruz. Bunların arasında 30 yıla kadar performansı olan ürünler var. Dolayısıyla 25-30 yıl boyunca bu yatırımınız size sağlıklı bir şekilde elektrik üretimi sağlıyor. Böyle bir yatırım için doğru bir danışmanlık doğru bir yönlendirme şart. Biz keşif yaptığımızda ne olursa olsun biz yaparız demiyoruz. Eğer çatısı uygun değilse müşterimize bunu belirtiyoruz ve bunun için yapması gerekenleri anlatıyoruz. Çünkü bu 25 yıllık bir yatırım. Bunu uzun vadeli bir yatırım olarak görmelerini ve ona göre yatırım planı yapmaları için çalışıyoruz. Yani bir nevi danışmanlık hizmeti de veriyoruz” ifadelerini kullandı.