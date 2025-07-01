Petrol fiyatları düştü, enerji anlaşmaları yavaşladı

Son zamanlarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş yaşanıyor. Buna bağlı olarak enerji gelirlerinde bir azalma bekleniyor. Körfez'in enerji devleri Suudi Aramco ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (Adnoc), tüm bunlara karşılık yeni önlemler aldı.

İki dev de son yıllarda doğal gaz, kimya ve madeni yağ sektörlerinde yürüttükleri milyarlarca dolarlık satın alma süreçlerini yavaşlattı.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki şirketin de bağlı olduğu hükümetler, harcamaları kısıtlama yönünde talimat verdi. Şirketlerin bundan sonraki süreçte büyüme yerine temettüye odaklanmaları isteniyor. Satın almaların tamamen durdurulması beklenmiyor. Ancak mevcut işlemlerin yeniden değerlendirilerek daha temkinli bir strateji izleneceği söyleniyor.

Maliyetin altında satış petrol fiyatlarını düşürdü

Ocak ayında 80 doların üzerinde seyreden ham petrol fiyatı, haziran sonunda 67 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün, bazı Körfez ülkelerinin maliyetin altında satış yapmasına neden olduğu bildirildi.

Suudi Aramco, son üç yılda Çinli Rongsheng Petrokimya, ABD’li LNG şirketi MidOcean ve madeni yağ markası Valvoline gibi şirketlerle toplam 8 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, ABD'deki Louisiana LNG projesine ortak olma ve Hindistan’a LNG tedarikini artırma seçeneklerini de değerlendiriyor.

Adnoc ise Avustralyalı enerji şirketi Santos için 18,7 milyar dolarlık teklif, Alman kimya firması Covestro için 15,5 milyar dolarlık anlaşma ve Borouge Group International adlı 60 milyar dolarlık yeni bir kimya şirketi kurma planıyla öne çıkıyor. Adnoc, bu şirkette yüzde 47 hisseye sahip olacak.