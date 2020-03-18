Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol arzını kısma kararına uymayacağını açıklaması sonrasında Suudi Arabistan’ın üretimi artırma kararı alması, petrol fiyatlarında şok bir dalgalanma yarattı.

Suudi Arabistan’ın hamlesi sonrasında Brent petrolün fiyatı yüzde 30’a yakın düşerken, tarihin en büyük değer kayıplarından birini yaşadı.

Geçen hafta boyunca 32-35 dolar seviyesinde işlem gören petrol fiyatları, zaten koronavirüs nedeniyle panikte olan piyasalarda sert satışların görülmesine neden oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.