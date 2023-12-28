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Rusya Başbakanı, Türkiye'de kurulacak gaz merkezi için tarih verdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını söyledi.

28 Aralık 2023 | 09:49
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Rusya Başbakanı, Türkiye'de kurulacak gaz merkezi için tarih verdi

Novak konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz."

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