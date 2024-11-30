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Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kısmen kaldırdı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yalnızca üreticileri kapsayacak şekilde kaldırdı.

30 Kasım 2024 | 19:34
Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları kısmen kaldırdı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ocak 2025’e uzatıldığı belirtildi.

Benzin üreticilerinin ise kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildiği bilgisine verilen açıklamada, “Karar, yurt içi akaryakıt piyasasında istikrarın sağlanması, petrol rafinerilerinin desteklenmesi ve benzinin gayriresmi ihracatının engellenmesi amacıyla alınmıştır.” denildi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

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