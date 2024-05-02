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Shell, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr etti

Enerji şirketi Shell'in düzeltilmiş geliri ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşarak 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

02 Mayıs 2024 | 10:38
Shell, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr etti

Shell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin düzeltilmiş geliri yılın ilk çeyreğinde 7,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi bu rakamın 6,5 milyar dolar olması yönündeydi. Yüksek rafinaj marjları ve güçlü petrol ticareti, şirketin karının beklentileri aşmasında etkili oldu.

Öte yandan, şirketin bu dönemdeki karı geçen yılın aynı dönemindeki 9,6 milyar dolara göre yüzde 19,8 azaldı.

Shell, gelecek üç ayda tamamlamayı planladığı 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını açıkladı.

 

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