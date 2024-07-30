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Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı... 'Adeta yüzen bir sanayi tesisi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

30 Temmuz 2024 | 11:28
Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı... 'Adeta yüzen bir sanayi tesisi'

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformun yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından Türkiye'ye ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Platformun yolculuğu hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

"Yüzer üretim platformumuz Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız. Yolu açık, pruvası neta olsun."

Paylaşımda, yüzer üretim platformunun Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletileceği, platformun uzunluğunun 298 bin 45 metre, genişliğinin ise 56 metre ve maksimum gaz işletme kapasitesinin de 10,5 milyon metreküp olduğu aktarıldı.

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Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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