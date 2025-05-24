STAR Rafineri ve Petkim'den büyük başarı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden STAR Rafineri ve Petkim, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklanan “2024 yılı Ege Bölgesi’nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde üst sıralarda yer aldı. “Üretimden Satışlar” kriterine göre yapılan değerlendirmede STAR Rafineri, listenin ilk sırasında, Petkim ise üçüncü sırada yer aldı.

EBSO tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan “Ege'nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi, sanayi kuruluşlarının üretim performanslarını baz alarak sektöre ve kamuoyuna önemli bir referans sunuyor. STAR Rafineri ve Petkim’in üst sıralarda yer alması, SOCAR Türkiye’nin bölge sanayisine sağladığı ekonomik katkının ve entegre üretim yapısının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Açıklanan veriler doğrultusunda kimyasal ve plastik ürünler sanayisi, toplamda 567 milyar 203 milyon TL üretimden satış ile yüzde 53,8’lik oranla en yüksek sektörel paya sahip oldu. Bu sonuç, SOCAR Türkiye’nin kimya ve petrokimya alanındaki entegre değer zinciri sayesinde oluşturduğu sinerjinin ve istikrarlı üretim gücünün somut bir yansıması niteliğinde.

