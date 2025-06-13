Tatlıpınar Enerji, 970 milyon TL’lik finansman sözleşmesi imzaladı

Ağaoğlu Şirketler Grubu iştiraklerinden Tatlıpınar Enerji, Bursa ve Yalova’daki rüzgar santrallerinin kapasite artışında kullanmak üzere Almanya menşeili Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile 970 milyon TL tutarında ve 12 yıl vadeli yeni bir finansman sözleşmesine imza attı.

Söz konusu sözleşmenin imza töreni, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Global 2025” finans forumunda gerçekleştirildi. EulerHermes Aktiengesellschaft, LBBW ve Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, sürdürülebilir enerji alanında Türk şirketleri ile uluslararası finans kuruluşlarının iş birliğinin güçlendiğini bir kez daha gösterdi.

‘KAPASİTEMİZİ 1000 MW’A ÇIKARACAĞIZ’

Anlaşmanın Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman modelleriyle desteklemeye devam ediyoruz. LBBW ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni ECA kredisi, yalnızca Türkiye’deki projelerimizin finansmanında değil, bölgede geliştireceğimiz yeni projeler için de bir ön adım niteliği taşıyor. Hedefimizin kapasitemizi üç yıl içinde 1000 MW’a çıkarmak olduğunu söylemiştik. LBBW ile imzaladığımız proje finansmanı sözleşmesi ile rüzgâr kapasitemize 41 MW daha ekleyeceğiz. Kapasite artışı tamamlandığında grubun işletmedeki 321 MW olan toplam kurulu gücü 362 MW’a ulaşacak” dedi.

ECA KREDİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYON EURO’YA ULAŞTI

İmzalanan sözleşme sonrası, Tatlıpınar Enerji ve bağlı bulunduğu grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam ECA kredisi büyüklüğü 200 milyon Euro’ya ulaştı. Bu durum, şirketin uluslararası finans çevrelerinde sahip olduğu güvenilirliğin ve finansal yönetim gücünün bir göstergesi niteliği taşıyor.