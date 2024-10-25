Temiz enerjide 2 bin 100 MW hedefleniyor

Yatırımlarına devam eden Eksim Enerji, 2 bin 100 MW gücünde temiz enerji portföyüne ulaşma yönünde ilerliyor. Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “2023 yılı ölçümlerimize göre, sadece Türkiye’de yıllık 1.7 milyar kWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salımının önüne geçtik” diyor.

Eksim Holding çatısı altında yer alan ve yüzde yüz yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Eksim Enerji, Türkiye’nin her bölgesinde yaptığı yatırımlarla yaklaşık 15 yıldır Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlıyor. 2.100 MW gücünde temiz enerji portföyüne ulaşma yönünde ilerlediklerini söyleyen Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “8 RES, 3 HES, 1 GES ve Ar-Ge kapsamında faaliyette olan 1 BES santralimizle Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmek üzere çalışıyoruz. Ayrıca yapım aşamasında bulunduğumuz 2 yeni RES, 1 yeni GES ve ön lisansını aldığımız önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 3 yeni GES santralimiz üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulu güç olaraksa yurt içinde 529,6 MW’lık rüzgar enerjisi santrali ve 63 MW’lık hidroelektrik santraline sahibiz” diyor.

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayıyla Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgar enerjisi santrallerine 9 adet türbinini daha devreye aldıklarını belirten Akbay, kapasite artırma kapsamında devreye alacakları kalan 5 türbini ise yıl sonuna kadar ticari işletmeye açarak Geyve’deki tesis güçlerini 150,8 MW’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

80 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Gerçekleştirilen kapasite artışının, Eksim Enerji’nin kurulu gücünü artırırken Türkiye’nin yeşil enerji havuzuna da önemli bir katkı sağladığını ekleyen Akbay, “Şu anda Geyve RES ile yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz ancak 80 milyon Euro’luk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, bu rakam yaklaşık 125 bin haneye ulaşacak” diyor.

Şirketin yurt dışı yatırımlarına da değinen Akbay, “Kurulu gücümüzün bir kısmı komşu ülke Gürcistan’da. Aktif biçimde enerji üretimini 7 yıldır sürdüren 2 hidroelektrik santralimizin yanı sıra izin süreçlerini ilerlettiğimiz 5 RES projemiz ve Ukrayna’da savaş öncesinde inşasına başladığımız, şu anda da devam ettiğimiz bir RES projemiz bulunuyor” diye ekliyor.

KARBON SALIMINI DÜŞÜRÜYOR

Yeşil yatırımlara devam ederken sürdürülebilirlik konusuna ilkesel bir hassasiyetle yaklaştıklarının altını çizen Akbay, bu doğrultuda karbon salımını azaltma ve daha temiz bir dünya için daha fazla çalışma kararlılığında olduklarını vurguluyor. Eksim Enerji’nin bu kararlılığını rakamsal olarak da dile getiren Akbay, şunları anlatıyor: “2023 yılında, sadece Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1.7 milyar kWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salımının önüne geçtik. Yenilikçi teknolojilere yönelik kapsamlı yatırımlar yaptık. Türkiye genelinde birçok farklı bölgede inşa ettiğimiz yenilenebilir enerji tesislerinde güneş enerjisi panellerinden rüzgar türbinlerine kadar son teknoloji ekipmanları kullanarak üretimi verimini en üst düzeye çıkarıyoruz. Dijital ikiz ve yapay zekâ entegrasyonu sayesinde, enerji tüketim modellerimizi anlık olarak optimize ediyor ve enerji tasarrufu sağlıyoruz.”

YENİ YATIRIMLAR PLANLANIYOR

Eksim Enerji, devreye almakta ve geliştirmekte olduğu yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salımını engellemeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, mevcut rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kapasitesini artırırken, yeni projelerle yenilenebilir enerji üretimini daha da çeşitlendireceklerini vurgulayan Akbay, şöyle devam ediyor: “Enerji üretim verimini artıracak ve karbon ayak izimizi daha da küçültecek bu çalışmalar, şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji tesislerimize entegre enerji depolama sistemlerine yönelik yatırımlarımızı artırarak, üretim portföyümüzü daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Bu sayede hem üretim kapasitemizi artıracak hem de tüketicilere daha güvenilir ve uygun maliyetli enerji sunacağız. Eksim Enerji, ülkemizin 2035 yenilenebilir enerji politika önceliklerini kendisinin varoluş sebebi olarak görüyor, 2053 net sıfır hedefine ve enerji bağımsızlığına daha hızlı ulaşmak için yenilenebilir enerji ve türevlerinin arz güvenliğine artan katkı sağlamasının öncüsü konumunda hızla ilerliyor.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ İVME KAZANACAK”

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişin küresel bir zorunluluk olduğunun altını çizen Akbay, “Sektöre dair birçok araştırma 2030’a kadar elektriğin yaklaşık yüzde 46’sının yenilenebilir kaynaklardan elde edileceğini öngörüyor. Birleşmiş Milletler’in İklim Halk Oylaması sonuçları da dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun önemli bir farkındalıkla fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlanmasını istediğini ortaya koyuyor. Bu da bizlere, yeşil enerjiye yönelik yatırımların ve politikaların hız kazanmasıyla, yenilenebilir enerjiye geçişin önemli ölçüde ivme kazanacağını gösteriyor” dedi. Bu doğrultuda Eksim Enerji’nin global vizyonuna da değinen Akbay, “Stratejik yatırımlarımızla sadece Türkiye’de değil, diğer bölge ülkelerine de temiz enerjiyi ulaştıracağımız bir köprü kurmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.