Tesla, 100 milyon dolarlık satışla bir ilki geçekleştirdi

BP şarj cihazlarını önümüzdeki yıl kurmaya başlayacak, ancak duyuruda belirli bir şarj cihazı sayısından bahsedilmedi. Şirket, Tesla tarafından genellikle Supercharger olarak adlandırılan 250 kilovatlık hızlı şarj cihazları satın alıyor.

Ancak bu şarj cihazları diğer Tesla şarj cihazlarına benzemeyecek. "BP Pulse" logosuyla markalanacaklar ve BP'nin kendi şarj ağının bir parçası olarak kullanılacaklar.

BP'nin elektrikli araç şarj işletmesi olan BP Pulse, şu anda 27.000 şarj noktası işletiyor ve hızlı genişleme planlarını açıkladı.