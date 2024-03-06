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Tohum Holding yenilenebilir enerji sektörüne giriyor

Tohum Holding, Kütahya-Emet'teki 80 dönümlük arazisine 6,5 megavatlık güneş enerji santrali (GES) kuruyor.

06 Mart 2024 | 11:57
Tohum Holding yenilenebilir enerji sektörüne giriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlık, tekstil, inşaat ve dış ticaret alanlarında yatırımları bulunan Tohum Holding grubu, 2024'e yeşil enerji yatırımıyla giriyor.

Panel yerleşimleri devam eden tesisin, yılın ilk yarısında devreye alınması planlanıyor. Tamamlandığında yıllık 5 bin ton daha az karbon salımı ile 150 bin ağaç eşdeğerinde karbon kazanımı hedeflenen tesis, şirketin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ilkelerine katkı sağlayacak.

Holding grubu şirketlerinden olan Elvan AŞ'nin öztüketim kaynaklı üretim projesiyle bu alanda çalışmalarına başlayan Holding, doğaya dost, sürdürülebilir ve yenilenebilir formatta enerji üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Holding Genel Müdürü Yılmaz Yaman, söz konusu yatırım ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yatırım ile ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmanın ötesinde, holdingimizin 'sürdürülebilirlik' yaklaşımının bir parçasını oluşturan 'yeşil ekonomi' dönüşümüne katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Tohum Holding çatısı altında Elvan GES adını verdiğimiz bu proje ile başlattığımız süreci, yeni çalışmalarla ilerleteceğiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla ayrı bir enerji şirketi de kurmayı hedefliyoruz."

 

 

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