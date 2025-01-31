Tosyalı’dan dev GES projesi

Tosyalı toplam 1,2 GW kapasiteli Türkiye'nin ve dünyanın en büyük öz tüketim GES projelerinden birinin yapımı kapsamında, 120 MWp’lık ilk kısım yatırımı için GE Vernova ve onun bölgesel iş ortağı İnogen ile sözleşme imzaladı. Projenin ilk kısmının 2025 yılında devreye alınması planlanırken, dünya çapındaki toplam 1,2 GW kapasiteli bu projenin tamamının 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nda verdiği röportajda sanayi tesislerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin önemini vurgulayan osyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Sürdürülebilir bir yaşam için Tosyalı diyerek ileri temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 1,2 GW kapasiteli dünyanın en büyük öz tüketim GES projelerinden biri için ilk adımı Osmaniye’deki ilk faz çalışmalarıyla attık. Dünyanın bu alandaki lider şirketlerinden biri olan GE Vernova ve Türkiye’nin önde gelen EPC yüklenicisi Inogen ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Güneş panellerimizi Osmaniye’de kendimiz üreteceğiz. İlk projeyle başlayarak bu panelleri sekiz farklı ildeki GES sahalarına kuracağız. Böylece öz tüketimimizin %50’ye yakınını GES’ten sağlayacağız. Bu da bizi enerji kullanımında daha güçlü ve bağımsız hale getirirken aynı zamanda dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma konumumuzu daha da güçlendirecek.” dedi.

Daha önce Türkiye’de ve dünyada çeşitli GES projeleri hayata geçirilmiş olsa da, Tosyalı’nın 1,2 GW kapasiteli bu projesi tek çatı altında gerçekleştirilen en büyük öz tüketim odaklı projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 120 MW'lık 1. kısım için Osmaniye’de ilk adım atılarak inşaat başlamış durumda. Projenin diğer aşamaları da üç fazda hayata geçirilecek.

İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat SOYDAN: “Tosyalı’nın, dünya ve ülkemizde yeşil dönüşümün sembolü haline gelen bu öncü projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Tosyalı’nın tüm projeleri tamamlandığında, GE Vernova ile olan iş ortaklığımız sayesinde ülkemizde yeşil dönüşüm lideri konumumuzu daha da güçlendireceğiz. 10 farklı ilde, 2000'den fazla çalışanla yürütülecek bu projelerde, küresel ortaklarımızın desteğiyle verimli ve hızlı bir kurulum süreci geçirmeyi ve tüm enerji santrallerini mümkün olan en kısa sürede devreye almayı planlıyoruz.”

GE Vernova Güç Dönüşümü ve Depolama Bölüm Başkanı Ed Torres: “Inogen ile birlikte, Tosyalı’nın dünyanın en büyük öz tüketim güneş enerjisi projelerinden birini geliştirme hedefini desteklemekten gurur duyuyoruz. İleri düzey güneş teknolojilerimizi sunmanın yanı sıra, tasarım ve mühendislik hizmetleri sağlayarak ve ECA finansmanını kolaylaştırarak, Tosyalı’nın enerji bağımsızlığını artırmasına ve daha dayanıklı bir enerji geleceğine geçişini hızlandırmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz."

