ARA
DOLAR
34,27
-0,02%
DOLAR
EURO
37,37
0,36%
EURO
GRAM ALTIN
3025,83
-1,49%
GRAM ALTIN
BIST 100
8863,88
-1,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • TREPAŞ, 612 milyon kWh elektriğin “yeşil dönüşümüne” aracılık etti

TREPAŞ, 612 milyon kWh elektriğin “yeşil dönüşümüne” aracılık etti

TREPAŞ Genel Müdürü S. Burak Savaş, bugüne kadar 612 milyon kWh’lik elektrik tüketiminin yeşil enerjiye dönüşümünü sağladıklarını söyledi.

31 Ekim 2024 | 18:36
TREPAŞ, 612 milyon kWh elektriğin “yeşil dönüşümüne” aracılık etti

TREPAŞ Genel Müdürü S. Burak Savaş, müşterilerinin tükettiği elektriğin “yenilenebilir enerji kaynaklarından” sağlandığını gösteren Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alımına aracılık ettiklerini, bugüne kadar 612 milyon kWh’lik elektrik tüketiminin yeşil enerjiye dönüşümünü sağladıklarını belirterek, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için katkıda bulunuyor olmaktan hem kendisinin hem de tüm TREPAŞ Ailesi’nin büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Trakya Bölgesi’nde hizmet verdiği 1 milyonu aşkın müşterisinin yanında, Türkiye genelinde büyük sanayi kuruluşları ve ticarethane gruplarında da oldukça önemli bir pazar payına sahip olan, birçok kamu kurumunun elektrik tedariğini sağlayan Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), müşterilerinin yeşil dönüşümüne de katkı sunuyor. Müşterilerinin RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi olarak ifade edilen Uluslararası Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası (I-REC) almasına aracılık eden TREPAŞ, bugüne kadar 612 milyon kWh’lik elektriğin yeşil enerjiden karşılanmasına katkı sağladı.

“4 MİLYON MESKEN ABONESİNİN ORTALAMA 1 AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİNE EŞDEĞER”

Sürdürülebilir bir geleceğin inşası için çevre dostu elektrik tüketmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerinin, I-REC almaları sürecinde aracılık görevi üstlendiklerini dile getiren TREPAŞ Genel Müdürü S.Burak Savaş, “Şirketimiz aracılığı ile sanayi ve ticarethane müşterilerimiz bugüne kadar 612 GWh’lik elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılar hale geldi, bu tüketim miktarı ortalama 4 milyon mesken abonesinin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer. Özellikle tekstil, gıda, otomotiv, metalürji ve çimento sektörlerinden I-REC alma yönünde yoğun bir talep var. Çünkü I-REC alan firmalar, elektrik tüketimlerini yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıklarını kanıtlıyor. Bu sertifikayla şirketler, yeşil enerjiye olan bağlılıklarını ve çevre dostu üretim süreçlerini uluslararası standartlara göre belgelemiş oluyor. İklim değişikliğinin dünyanın geleceğini etkilediği bir süreçte böylesine önemli bir alanda müşterilerimizin yanında yer almaktan, onlara bu hizmeti sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“PEK ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR”

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ile ticaret yapanlar için yenilenebilir enerji sertifikalarının avantajlar sağladığını da kaydeden Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla yürürlüğe koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) da I-REC sertifikasının önemini artırıyor. Bu mekanizma, AB sınırları dışında üretilen ve belirlenen karbon emisyon sınırını aşan ürünlere ek vergi uygulamasını getiriyor. I-REC bu süreçte sanayicilerimize destekleyici bir çözüm sunuyor ve karbon ayak izlerini ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı oluyor.  I-REC sertifikaları satın alarak şirketler elektrik tüketimlerinden kaynaklanan karbon ayak izlerini azaltabilir ve bu sayede SKDM kapsamındaki karbon yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilirken enerji dönüşüm sürecine de katkı sağlıyor.”
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3025,83 -1,49%
  • ALTIN ONS 2746,53 -1,47%
  • BIST 100 8863,88 -1,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,928 -0,974%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39223 0,13126%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,375 0,3504%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2674 -0,0167%
  • EURO/DOLAR 1,0878 0,1999%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3735 0,3641%
  • STERLIN/DOLAR 1,28928 -0,53886%
Borsa Haberleri
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
GERİ
İLERİ
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL