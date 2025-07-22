Türk şirketinden Kuzey Makedonya hamlesi

Aksa Grup şirketleri tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen bu yatırım, ülkenin enerji ihtiyacına çözüm sunmayı ve çevre dostu dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Tören, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mitskoski’nin liderliğinde gerçekleştirildi.

Başbakan Mitskoski: "Enerjiye erişim kolaylaşacak, hava kirliliği azalacak"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mitskoski imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kazancı Holding ile doğal gaz ve ısıtma altyapısını genişletecek büyük bir projeyi görüşerek, oldukça uygun koşullarda bir ikincil ağ kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Proje, ikincil doğal gaz ve ısıtma ağlarının yanı sıra kojenerasyon santrallerini de kapsıyor."

Çok boyutlu dönüşüm sağlayacak

İmza töreninde konuşan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ise birkaç yıl süren görüşmelerin ardından, Kuzey Makedonya Hükümeti ile bir diyalog yolu buldukları için duyduğu mutluluğu dile getirdi ve projenin enerji sektöründe stratejik ortaklık geliştirme adına önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.

Projenin halihazırda kapsamlı bir planlama aşamasında olduğunu belirten Kazancı, "Önümüzdeki dönemde teknik, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere fizibilite çalışmalarımıza başlayacağız.

Elektrik üretiminde yeni kapasitelerin geliştirilmesini, doğal gaz dağıtım şebekesinin inşasını ve arz güvenliğinin sağlanmasını kapsayan bu yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım, yalnızca Kuzey Makedonya'nın değil, aynı zamanda Balkanlar’ın enerji istikrarına da katkı sağlayacak. Kuzey Makedonya’yı bu doğrultuda, bölgesel enerji iş birliğimizi güçlendirmemizi sağlayacak stratejik bir merkez olarak görüyoruz" diye konuştu.

Çevresel fayda, ekonomik katkı ve sosyal dönüşüm hedefleniyor

Kazancı ayrıca, bu yatırımla birlikte doğal gazın hane halkına ulaştırılmasını sağlayacak altyapının kurulacağını ve çevreci çözümlerle hava kirliliğiyle mücadelenin güçleneceğini vurguladı.