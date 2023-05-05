Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları belirlediği kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde yüz oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar fatura üzerinde 0 (sıfır) lira olarak gösterilecek.

24 Nisan 2024 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan tahsil edilen tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalarındaki tüketimlerinin otuz günlük kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar tahakkuk ettirilecek ilk bedelsiz faturayı müteakip 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki tüketim faturalarında, tüketimin 25 metreküpe kadar olan kısmı için indirim tutarı hesaplanacak ve hesaplanan indirim tutarı toplam fatura tutarından düşülecek. Yapılacak hesaplamalarda, doğal gaz tüketiminden indirilecek 25 metreküpe kadar olan kısım "her bir sayaç esas alınarak" belirlenecek. Faturalandırma dönemi içerisinde sayaçtan ölçülen tüketimin 25 metreküpe ulaşmaması halinde 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemlerde indirime konu edilmeyecek.

Faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle 60 günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğal gaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.

Ön ödemeli sayaç kullanan aboneler

Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.

Ayrıca, ön ödemeli sayaç kullanan merkezi ısıtma sistemi müşterilerine alacak olarak yansıtılan miktar veya tutarın tümü tüketici tarafından yapılacak ilk doğal gaz kredisi alım işleminde, dağıtım şirketi tarafından bedelsiz kredi olarak yüklenecek.

Öte yandan, dağıtım şirketleri en geç 31 Mayıs tarihine kadar, bu "Usul ve Esaslar" kapsamındaki abonelerinden mekanik sayaç kullananlar için en az bir kere fatura düzenlemekle ve ön ödemeli sayaç kullananlar için en az bir kere okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak. Dağıtım şirketleri 1 Mayıs 2024'e kadar, ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarını ayda en az bir kere okumakla ve okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak.