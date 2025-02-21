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Uzaylılar yapmış gibiydi: 2026’da kapanıyor

Kaliforniya’da bulunan ve yukarıdan bakıldığında bir uzaylı yapısını andırmasıyla dikkat çeken görülen Ivanpah Güneş Enerjisi Santrali, 2026 yılında kapanıyor. Peki, neden?

21 Şubat 2025 | 13:04
Uzaylılar yapmış gibiydi: 2026’da kapanıyor

CNN'in analizine göre bir zamanlar güneş enerjisinin geleceği olarak görülen santralin kapanması kararı, yenilenebilir enerji projeleri için yeni bir dönemin başlangıcını gösteriyor.

 

 

 

1 2014 YILINDA AÇILMIŞTI

2014 YILINDA AÇILMIŞTI Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde yer alan ve Ivanpah Güneş Enerjisi Santrali, 2014 yılında açıldığında dünyanın en büyük yoğunlaştırılmış güneş enerjisi tesislerinden biri olarak tanıtılmıştı. Ama şimdi, yani açılışından sadece 11 yıl sonra, kapanma kararı alındı.

2 ISIYI DEPOLUYORDU

ISIYI DEPOLUYORDU Santral, Mojave Çölü'ndeki geniş bir alanda kurulmuş olup, yüz binlerce heliostat adı verilen bilgisayar kontrollü aynalarıyla güneşi yaklaşık 450 fit yüksekliğindeki üç kuleye yoğunlaştırıyordu. Bu suyu buhara dönüştürerek elektrik üretmek için bir türbini çalıştırmaktaydı. Teknolojinin en önemli avantajı, ısıyı depolayarak geceleri veya güneşin parlamadığı zamanlarda bile elektrik üretimi yapabilmesiydi.

3 SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLDİ

SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLDİ Santralin ortak sahibi olan NRG Energy, Ocak ayında elektrik şirketleriyle olan sözleşmelerini feshettiğini ve düzenleyici onayına tabi olarak santrali 2026 yılı başında kapatmaya başlayacağını duyurdu. Bu karar, santralin çöl yaban hayatı üzerindeki etkisi nedeniyle uzun zamandır eleştirilen bir konu oldu.

4 BOŞA HARCANAN DOLARLAR

BOŞA HARCANAN DOLARLAR Bazıları için Ivanpah, boşa harcanan vergi dolarlarının ve çevresel hasarın devasa, parlak bir anıtı olarak duruyor. Diğerleri ise bu tür başarısızlıkların temiz enerji geçişi için kazanan çözümleri bulma yarışının doğal bir parçası olduğunu düşünüyor.

5 GÜNEŞ ENERJİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

GÜNEŞ ENERJİSİNDE YENİ BİR DÖNEM Santralin kapanması, güneş enerjisinin geleceği hakkında yeni bir dönemin başlamasına işaret ediyor. Teknoloji ve yeniliklerin sürekli gelişmesi, temiz enerji kaynaklarının daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

6 PEKİ, NEDEN KAPANIYOR? NEREDE HATA YAPILDI?

PEKİ, NEDEN KAPANIYOR? NEREDE HATA YAPILDI? CNN'e konuşan güneş enerjisi analisti Jenny Chase, öncelikle teknolojinin sorunlu olduğunu ve hiçbir zaman tasarlandığı kadar iyi çalışmadığını; teknik olarak işletilmesinin zor olduğunu söylüyor. Habere göre asıl faktör ise fotovoltaik güneş enerjisinin (güneş panellerinde kullanılan teknoloji) gerçekten çok ucuzlamış olması. Ivanpah yapıldığında kimse fotovoltaiklerin bu kadar ucuz olacağını düşünmemiş.
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