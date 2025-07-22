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Yenilenebilir enerjide 76,7 milyon euroluk finansman anlaşması

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda Almanya merkezli Aka European Export Trade Bank ile 76,7 milyon euro tutarında yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

22 Temmuz 2025 | 17:20
Yenilenebilir enerjide 76,7 milyon euroluk finansman anlaşması

Euler Hermes destekli ve 17 yıl vadeli olarak planlanan anlaşma, bankanın CEO’su Marck Wengrzik, İhracat ve Acente Finansmanı Başkanı Matthias Wietbrock ve Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu arasında imzalandı.

Finansman kapsamında hayata geçirilecek yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Ecogreen Enerji Holding’in kurulu gücünü ve teknik-operasyonel kapasitesi artacak. 

Aynı zamanda Türkiye’nin temiz enerji üretim potansiyelini güçlendirerek enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak.

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