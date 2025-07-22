Euler Hermes destekli ve 17 yıl vadeli olarak planlanan anlaşma, bankanın CEO’su Marck Wengrzik, İhracat ve Acente Finansmanı Başkanı Matthias Wietbrock ve Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu arasında imzalandı.

Finansman kapsamında hayata geçirilecek yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Ecogreen Enerji Holding’in kurulu gücünü ve teknik-operasyonel kapasitesi artacak.

Aynı zamanda Türkiye’nin temiz enerji üretim potansiyelini güçlendirerek enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak.