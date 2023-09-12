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BESA Holding, yenilenebilir enerjiye 50 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

BESA Holding, Afyonkarahisar'da 50 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımları yapmayı planlıyor.

12 Eylül 2023 | 15:48
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BESA Holding, yenilenebilir enerjiye 50 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BESA Holding, 2024'ü enerjide 'atılım yılı' olarak değerlendiriyor ve bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde güneş enerjisi santrali (GES), jeotermal, rüzgar ve biyoatık tesisleri kurmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, Türkiye'nin geleceği için en önemli yatırımlardan birinin enerji sektörüne yapılacak yatırımlar olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda 2015'ten beri yenilenebilir enerji alanında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bezci, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretim toplam elektrik üretiminin yüzde 54'ünü oluşturuyor. Paris İklim Sözleşmesine imza atan ülkelerden biri olarak 2053'e kadar karbonsuzlaşma hedefine ulaşma yükümlülüğümüz var. Bunu gerçekleştirmek için hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bezci, elektrik arzı sağlayan eski santrallerin sürelerini doldurduğunu ve arz güvenliğinin sağlanmasının fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla mümkün olabileceğini aktardı.

Bu kapsamda şirket olarak enerji yatırımlarına yoğunlaşma kararı aldıklarını ve enerjide 2024'te büyük hamleler planladıklarını vurgulayan Bezci, yeni üretim üstlerini ise Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi olarak belirlediklerini kaydetti.

Bezci, söz konusu ilçede 420 dönüm alanda imar çalışması yaptıklarını ve bu alanda 40 megavatlık GES kurabilecek durumda olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgeyi enerji üssü olarak kullanmayı planlıyoruz. Burada ilk planda 50 milyon dolarlık yatırım öngörüyoruz. Bu bölgede sadece GES değil, jeotermal, rüzgar ve biyoatık tesisleri de kurulabilir. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular kanunu kapsamında arama ruhsatı aldık. Jeolojik etüt değerlendirmesinden sonra belirlenen kuyularda sondajlar yapacağız, derin sondaj yapılması planlanan yerlerde jeotermal santral kurmak için sıcak su ve basınç aranacak olup şayet 90 derece sıcaklığın altındaki sıcaklıkta kaynağa erişilirse sera kurulumu yapmayı planlamaktayız. Bakanlık tarafından ilan edilmesi beklenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı GES 5 lisans yarışması kapsamında GES ihalelerine girmek için hazırlık yapmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ABD gezisi kapsamında enerji çalışmalarına büyük önem veriyor. Önümüzdeki günlerde kendilerinin önderliğinde katılacağım ABD gezisinden güzel projelerle dönmeyi umut ediyoruz."

 

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