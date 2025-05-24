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YEO Teknoloji’den Azerbaycan'a 90 milyon dolarlık batarya projesi

YEO Teknoloji, Azerbaycan’ın enerji şebeke işleticisi Azernerji CJSC ile 500 MWh kapasiteli anahtar teslim enerji depolama sistemi kurulumu için 90,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. YEO Teknoloji’nin enerji depolama sistemleri iştiraki ReapG ile gerçekleştireceği proje ile Azerbaycan’ın yeşil enerji dönüşümüne önemli katkıda bulunulacak.

23 Mayıs 2025 | 16:23
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2025 | 18:39
YEO Teknoloji’den Azerbaycan'a 90 milyon dolarlık batarya projesi

YEO Teknoloji, Azerbaycan’ın enerji şebeke işleticisi Azernerji CJSC ile ile toplam 500 MWh kapasiteli enerji depolama sisteminin anahtar teslim kurulumu için 90.5 milyon dolar büyüklüğünde sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Sözleşme kapsamında; batarya, inverter (Güç Dönüştürücü Sistemi - PCS), batarya yönetim sistemi (BMS), enerji yönetim sistemleri (EMS) temini, mühendisliği ve devreye alma işleri gerçekleştirilecek. Ayrıca enerji depolama sistemlerinin yüksek gerilim trafo merkezi ve şebekeyle entegrasyonu dahil uçtan uca kurulumu yapılacak. 1 yıl içinde tamamlanması planlanan projeyi, YEO Teknoloji’nin iştiraki olan ReapG gerçekleştirecek. 

LİTYUM-İYON BATARYA İLE ŞEBEKEYE DESTEK

Söz konusu proje ile Azerbaycan’ın yeşil enerji dönüşümüne ve yenilenebilir enerji entegrasyonuna katkı sağlanması hedefleniyor. Lityum-iyon batarya teknolojileri ve gelişmiş enerji yönetim sistemleriyle elektrik şebekesinin güvenilirliği ve esnekliği artırılacak. Proje kapsamında kurulacak olan 500 MWh kapasiteli tesisler, Azerbaycan’daki 2 ayrı bölgedeki trafo merkezlerine entegre edilecek. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektörünün her alanında uçtan uca çözüm sunabilen YEO Teknoloji, global ölçekte proje geliştirme, yürütme ve operasyon kabiliyetiyle bölgedeki en büyük enerji depolama sistemini hayata geçirecek.

DÜNYA DEVİ İLE ORTAKLIK KURMUŞTU

YEO Teknoloji, bu yıl şubat ayında enerji depolama sistemleri alanındaki atağını güçlendirmek üzere önemli bir adım atmıştı. YEO Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki olan Reap Battery ve dünyanın önde batarya üreticilerinden Tier 1 listesindeki Great Power ile ortaklık kurmuştu. %51’i Reap Battery ve %49’u Great Power ortaklığı ile kurulan ReapG, yılın en önemli projelerinden birine Azerbaycan’da imza atacak. 

İş birliğine göre İstanbul Tuzla’daki enerji depolama sistemleri fabrikasında üretim yapılarak başta Türkiye ve Avrupa pazarı olmak üzere Türki Cumhuriyetler ve Afrika ülkelerine ihracat gerçekleştirilecek. ReapG’nin tamamlanmak üzere olan İstanbul Tuzla’daki fabrikasında 5 GWh kapasiteyle üretim hedefleniyor. 

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