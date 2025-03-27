ARA
DOLAR
38,01
0,05%
DOLAR
EURO
41,22
0,87%
EURO
GRAM ALTIN
3727,32
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
9636,54
-0,13%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • YEO Teknoloji ve Enerjisa’dan stratejik işbirliği

YEO Teknoloji ve Enerjisa’dan stratejik işbirliği

YEO Teknoloji, Enerjisa’nın Aydın’da kurulacak 46,2 MW gücündeki Dampınar Rüzgar Enerji Santrali’nin elektrifikasyon, otomasyon ve enerji iletim hattı işlerini gerçekleştirecek.

27 Mart 2025 | 12:09
YEO Teknoloji ve Enerjisa’dan stratejik işbirliği

YEO Teknoloji, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin 11 türbinden oluşacak 46,2 MW gücündeki Aydın Dampınar Rüzgar Enerji Santrali yatırımının elektrifikasyon, otomasyon ve enerji iletim hattı işlerini üstlendiğini açıkladı. Toplam 6,9 milyon dolar değerindeki iki ayrı sözleşmeyle birlikte inşa edilecek santral, yılda 119.898 tonluk karbon salımını engelleyecek. 

YEO Teknoloji, elektrifikasyon, otomasyon, enerji iletim hattı tasarımı, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma süreçlerinin tamamını üstlenerek projeye uçtan uca çözüm sağlayıcı olarak katkı sunacak.

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, iş birliğiyle şöyle konuştu: “Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne mühendislik gücümüzle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Enerjisa’nın rüzgar projelerindeki en büyük iş ortaklarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığımızı Türkiye ve küresel pazarlarda yeni projelerle sürdürmek.”

Gelişmiş enerji depolama çözümlerinden, elektrik şebekelerine, yüksek gerilim trafo merkezleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel tesislerin enerji dönüşümünden hidrojene kadar farklı alanlarda projeler yürüten YEO Teknoloji, 3 kıtada ve 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje tamamladı. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3727,32 1,07%
  • ALTIN ONS 3050,13 0,98%
  • BIST 100 9636,54 -0,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,65 0,044%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42971 0,22151%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,075 0,0717%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0098 0,0488%
  • EURO/DOLAR 1,0793 0,3543%
  • EURO/TURK LIRASI 41,2151 0,8748%
  • STERLIN/DOLAR 1,29519 0,48801%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
BİM, temettü teklifini duyurdu
ASELSAN'dan 3 kritik yatırım
Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
BİM, temettü teklifini duyurdu
ASELSAN'dan 3 kritik yatırım
Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL