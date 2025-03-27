YEO Teknoloji ve Enerjisa’dan stratejik işbirliği

YEO Teknoloji, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin 11 türbinden oluşacak 46,2 MW gücündeki Aydın Dampınar Rüzgar Enerji Santrali yatırımının elektrifikasyon, otomasyon ve enerji iletim hattı işlerini üstlendiğini açıkladı. Toplam 6,9 milyon dolar değerindeki iki ayrı sözleşmeyle birlikte inşa edilecek santral, yılda 119.898 tonluk karbon salımını engelleyecek.

YEO Teknoloji, elektrifikasyon, otomasyon, enerji iletim hattı tasarımı, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma süreçlerinin tamamını üstlenerek projeye uçtan uca çözüm sağlayıcı olarak katkı sunacak.

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, iş birliğiyle şöyle konuştu: “Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne mühendislik gücümüzle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Enerjisa’nın rüzgar projelerindeki en büyük iş ortaklarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığımızı Türkiye ve küresel pazarlarda yeni projelerle sürdürmek.”

Gelişmiş enerji depolama çözümlerinden, elektrik şebekelerine, yüksek gerilim trafo merkezleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel tesislerin enerji dönüşümünden hidrojene kadar farklı alanlarda projeler yürüten YEO Teknoloji, 3 kıtada ve 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje tamamladı.