Yılda 100 bin ısı pompası üretecek

EHPA (Europian Heat Pump Association) üyesi ve Türkiye’de üretim yapan ilk firma olan COPA yeni yatırımı ile Avrupa’ya en yakın ısı pompası üretim tesislerinden birine sahip olacak.

Teknolojisi ve doğa dostu özellikleriyle yenilenebilir enerji ile çalışan iklimlendirme ürünleri arasında ön plana çıkan ısı pompaları doğada bulunan ısı enerjisini kullanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı “The Future of Heat Pumps” (Isı Pompalarının Geleceği) Raporu’na göre ısı pompalarının küresel CO2 emisyonları 2030 yılında en az 500 milyon tona ulaşacak ve Avrupa’daki tüm otomobillerin yıllık CO2 emisyonlarına eşit miktarda azaltma sağlayacak. Yakın geleceğin en etkin iklimlendirme teknolojilerinden biri olarak kabul edilen ısı pompalarının Avrupa’da satış adeti 2023 yılında 3 milyon adeti aştı.

COPA, yeni yatırımı sonucunda üreteceği ısı pompalarını Türkiye’nin yanı sıra, başta İngiltere, Almanya, Polonya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor. Bursa Minareliçavuş OSB’de kurulan ısı pompası üretim tesisi Ağustos ayında üretime başlayacak. Çevreci gaz kullanımı ile doğa dostu olan Copa ısı pompaları 7 aşamalı sessizlik teknolojisine ve uzaktan erişim imkanına sahip.

COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, “Dünya genelinde tüketim alışkanları ve gereksinimler, dünyanın sunduğu kaynaklarla karşılanamayacak bir seviyeye geldi. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için enerjiyi ve kaynakları verimli kullanmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hızlanan iklim mücadelesi hareketi dünya çapında bir dönüşüm başlattı. Avrupa Birliği ülkelerinin karbon salımını azaltmak için koyduğu hedefler doğrultusunda; soğutma alanında daha çevreci gazların kullanımı, cihaz verimlilik performanslarının yükseltilmesi ve verimlilik değerleri yüksek ürünlerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Özellikle iklimlendirme alanında ısı pompası gibi ürünlerin kullanılması teşvik ediliyor. Kısa vadede bu kararların ülkemizde de alınması söz konusu. Gerek bu dönüşümün bir parçası olmak gerekse de Türkiye ihracatına katkımızı artırmak için ısı pompası üretim tesisimizi kurduk.” dedi.

Hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklarda hazır bulunan ısı enerjisini alıp bu enerji ile ısıtma ve soğutma yapabilen ısı pompaları düşük enerji tüketimi sayesinde konutlarda, binalarda ve uygulama alanlarında yüzde 80’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Yazın klima kışın kombi görevi gören ısı pompalarının binaların inşaatı esnasında projeye dahil edilmesi öneriliyor.

1992 yılında kurulan COPA, Bursa’da bulunan üretim tesislerinde ısı pompası, kombi, klima, şofben, panel radyatör, havlupan, oda termostatı, radyatör vanaları ve montaj aksesuarları ile 4 kıtada 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

