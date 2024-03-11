ARA
Bist 100
9139,46
-0,17%
Bist 100
Dolar/TL
32,0079
0,2475%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9552
-0,1123%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0921
-0,1404%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2247,44
0,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi

Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi

Zorlu Enerji, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP’nin İklim Değişikliği Programında “A-“ notu alarak Leadership (Liderlik) seviyesine yükseldi.

11 Mart 2024 | 17:01
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi

Türkiye’de elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla şirketlerin çevre verilerini raporlayarak şeffaf şekilde paylaşımını hedefleyen CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği 2023 değerlendirmesinde “A-” notu alarak Leadership (Liderlik) seviyesine yükseldi.

CDP Türkiye’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana raporlama yapıyor

CDP Türkiye’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana düzenli olarak iklim değişikliği ile ilgili verilerini ölçüp raporlayan Zorlu Enerji, 2011 yılında CDP kapsamında Karbon Saydamlık Ödülünü alan ilk şirketlerden biri oldu. CDP’ye raporlama yaptığı her yıl grup şirketleri ile puanlamalarda üst sıralara yerleşen Zorlu Enerji, CDP Su Değişikliği Programında “B” notu ile skorunu korurken, Management (Yönetim) seviyesinde değerlendirildi. Enerji sektöründe CDP’ye raporlama yapan ilk şirket olan Zorlu Enerji, Türkiye’den yalnızca dört şirketin raporlama yaptığı CDP Ormanlar raporunda C skoru ile Awareness (Farkındalık) listesinde yerini aldı. Zorlu Enerji’nin grup şirketleri (GAZDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ise raporlama yaptığı CDP İklim Değişikliği Programı’nda B skoru alarak Management (Yönetim) seviyesinde değerlendirildi. 

Konuyu değerlendiren Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak şunları söyledi: “İşimizi yaparken çevreye ve doğal kaynaklara karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getiriyor ve iş stratejilerimizi belirlerken iklim ve su krizinin etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda rüzgâr, güneş, jeotermal ve hidroelektrik santralleri gibi farklı alanlara yatırım yapıyor, sahip olduğumuz portföyü sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal yönetim sistemi politikalarına uygun yatırımlarla güçlendiriyoruz. Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde ve sürdürülebilirlik misyonumuza uygun olarak, çevre ile uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretimi ve dağıtımı sağlıyor, paydaşlarımızı merkeze alarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda yarattığımız değeri güçlendiriyoruz. Bütün bu faaliyetlerimiz sonucunda 2010 yılından bu yana düzenli olarak raporlama yaptığımız CDP tarafından çevre konusundaki performansımızla liderliğe yükselmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” 

Enerji üretiminden satışına, elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliğinden güneş paneli üretim ve satışına kadar her alanda enerji çözümleri üreten Zorlu Enerji bu kapsamda doğa yönetimi alanındaki hedeflerine ulaşmak için “Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Yönetim Sistemi”yle, şirketin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini belirliyor. 

Sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmayı en önemli önceliği olarak belirleyen Zorlu Enerji, 2030’a kadar toplam üretim içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarmayı, operasyon ve enerji üretiminde net sıfır emisyona sahip bir kurum olmayı hedefliyor. 2040 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmış bir kurum olmayı planlayan şirket, ayrıca biyoçeşitlilik alanında en az 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2247,44 0,49%
  • ALTIN ONS 2183,97 0,29%
  • BIST 100 9139,46 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,939 -0,085%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34941 0,05969%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,75 -0,1315%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0079 0,2475%
  • EURO/DOLAR 1,0921 -0,1404%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9552 -0,1123%
  • STERLIN/DOLAR 1,28094 -0,41399%
Günün En Çok Okunanları
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
GERİ
İLERİ
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL