33 ilin kadın girişimcileri tek ses oldu
KAGİDER koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi, 33 ilden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da anlatıldı.
Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve ihracat artışının öncüsü olmaları görüşüyle yola çıkan proje katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefliyor.
Bu kapsamda koordinatörlüğünü Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) yaptığı KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesinin lansmanı Ankara’da gerçekleşti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan’ın konuşmalarıyla destek verdiği etkinlikte Van’dan İzmir’e uzanan Türkiye’nin 33 ilinden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcileri buluştu.
“TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI”
Etkinlikte kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcileriyle buluşan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadın girişimciliği temel alan bu toplantıda hem farkın-dalığın artmasına hem de karşılıklı iletişimin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.
Burada yapılacak fikir ve bilgi alışverişiyle herkes için ufuk açıcı bir iklim oluşacak” diye konuştu.
Etkinlikte projeyle ilgili konuşan KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise “Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi adına 17 yıllık tarihimizin en kapsayıcı ve en önemli projelerinden birinde yer almanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
“İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesinin kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimizin gerçekleştirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktası olacağına inandığını vurgulayan Erdem, “Bu inanç ve kararlılıkla hazırladığımız projemizin Avrupa Birliği ve devletimiz tarafından aynı inançla desteklenmesinden mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
SİVİL TOPLUMUN GELİŞİMİ HEDEFLENİYOR
Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve ihracat artışının öncüsü olmaları görüşüyle yola çıkan proje aynı zamanda katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefliyor.
Kadınların iş dünyasında gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde olmalarını amaçlayan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi küçük ve orta ölçekli birçok kadın girişimcileri bir araya getirecek.
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