İş dünyasının ve teknolojinin buluşma noktası NGN IT Vision, dönüşen yeni geleceğe ayna tutmaya devam ediyor. NGN’in ev sahipliğinde her yıl Aralık ayında düzenlenen etkinliğin bu yıl 5.si gerçekleştirildi.

23 Aralık günü özel bir prodüksiyonla Capital ve Ekonomist dergileri medya sponsorluğunda ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya gibi farklı alanlarda teknolojiyi sahiplenen ve temsil eden isimler bir araya geldi.

“Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, dijital dönüşümün dinamikleri çok değerli isimlerin yorumlarıyla ele alındı.

Program Elif Özkul’un sunuculuğunda, NGN Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su İnanç Erol’un açılış konuşması ile başladı.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında, “İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Hızlı çözüm, yüksek kalite anlayışıyla sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı” dedi.

Azmi, kararlılığı ve başarısı ile tüm Türkiye’ye örnek olan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak etkinliğin onur konuğu oldu. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır ile gerçekleştirdiği samimi sohbette teknolojinin spora, sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti. Kendisini çevik ve başarı odaklı olarak tanımlayan İbrahim Çolak, bu yönleriyle birebir eşleşen teknoloji sponsoru NGN ile şampiyonluk yolunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yaşadığımız dönüşümle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımızdan etkilenen içerik dünyasının ele alındığı “Hızlı Tüketimin Yeni İkilisi: İçerik&Platform” paneli Teknoloji Yazarı ve TV sunucusu Ahmet Can’ın moderatörlüğünde sanatçı Can Bonomo, yönetmen Ozan Açıktan, Videomite Kurucusu Milena Djuričić ve Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın yorumlarıyla gerçekleşti.

Değişen tüketim alışkanlıklarının birçok farklı sektörü etkilediğine dikkat çeken Can Bonomo, sanatın bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden olduğunu, özellikle erişim sayısı ve dinleyici dağılımını göz önüne alarak, internet konserlerinin çok daha geniş bir kitleye eş zamanlı ulaştığından, fiziksel konserlerin çok üzerinde olduğundan bahsetti. Bonomo, algoritmik dünyanın müzik dinleme zevklerine etkisini ise “Hit olan içerikler yeniden üretilerek piyasaya sunulsa da, bir müzik türünün müdavimi temelde kendi türünün değişmesine açık değil, koruyucu davranıyor” sözleriyle değerlendirdi.

Günümüz hız dünyasında artık herkesin online platformlar üzerinden müzik dinlediğine, daha sabırsız bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için “altyapıda hız ve istikrar”ın önem kazandığına değinilen panelde, NGN’in teknoloji ve altyapı sağlayıcısı olarak platformların arkasındaki güçlü destekçi olduğunun altı çizildi.

Aynı panelde, ödüllü yönetmen Ozan Açıktan, dijital platformların hayatımıza girmesi ile içeriklerin daha uzun süre ulaşılabilir olduğuna ve dil bariyerini aşarak daha geniş ve uluslararası kitleye ulaştıklarına dikkat çekti.

Teknoloji vizyonları sayesinde yatırım alarak geleceğin kapılarını aralayan isimlerin buluştuğu “Yatırımla Fark Yaratanlar” paneli, Techone VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan’ın moderatörlüğünde, Blutv CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Fideyo kurucusu ve Genel Müdürü Efe Hızır ve Weplay Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit’in katılımlarıyla gerçekleşti. Paneldeki tüm konuşmacıların hem yatırımcı hem de yatırım alan isimler olduğuna değinen Yiğit Arslan “yatırımcı ve girişimci” arasındaki farklar üzere katılımcıların yorumlarını aldı. Yaptıkları yatırımlarda teknolojinin önemine dikkat çeken katılımcılar içerik ve teknoloji arasındaki dengenin öneminden ve içeriğin teknoloji ile beslemediğinde hedeflenen sonuca ulaşmasının ne kadar zor olduğunu dile getirdiler.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde iş dünyasının 2020 yılını ve 2021 vizyonunu paylaşmak üzere Türkiye’nin öncü liderleri bir araya geldi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un yer aldığı panelde Covid-19 pandemisinin yarattığı kriz ve bundan etkilenen sektörlerin dijitalleşme düzeyleri ve sonuçlarına değinildi, dönüşen yeni gelecek adına önemli tespitler yapıldı.

Konuşmalardan satırbaşları şöyle:

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: Ocak ayının son günlerinde Davos’taydım, iş dünyasını bekleyen 5 risk konuşuldu. Bu riskler arasında tabii ki virüs konusu yoktu. Yani 2020’ye damga vuracak bu salgını hiçbir vizyoner de öngöremedi. Oysa iki ay sonra dünyanın tek gündemi Covid-19 oldu. 2021 için temkinli iyimserim. Bu yıl şirket olarak sürdürülebilirliğe odaklanacağız. İş yapmak için Afrika’yı odağımıza aldık. Nijerya gibi büyüyen pazarları hedef seçtik. Bu dönemde daha çok okuduk, daha çok online toplantıya katıldık. Önümüzdeki 5 yılda yani 2025 yılında insan çalışmasıyla makine çalışması eşitlenecek. İkisi de aynı sürede çalışıyor olacak. Yani artık beyaz yaka ve mavi yakadan sonra ‘metal yakalar’ da hayatımıza girecek. Robotlar ve insansız araçlar iş dünyasının yeni aktörleri olacak.

Ebru Özdemir, NGN IT Vision 2021’in ana teması “Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” ile ilgili olarak “Bu etkinliğin temasının metamorfoz olması bana Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ romanını anımsattı. Hani Samsa’nın bunaltıcı bir gecenin sabahında düşlerinden uyanıp yatağında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulması gibi… Bizler de kişisel olarak değişim ve dönüşüm yaşadık. Bir baktık herkes bir anda 10 kat dijitalleşmiş” dedi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: Biz şirket olarak 2020’de dijitalleşme tarafında planladığımız adımları atmaya devam ettik. Gebze fabrikamızda tüm veriyi tek bir yerden gören sistemimizle çok başarılı olduk. Dakikalar içinde ürünlerimizin mağaza içindeki kontrolü dahil her bilgiye ulaşabiliyoruz. 2021 için en büyük hedefimiz yaptığımız işteki hızımızı artırmak. Dijital dönüşümümüzü yaparken iş yapış şeklimizin merkezine e-işi koyuyoruz. Yani artık bunu yan bir iş gibi görmüyoruz, işimizin merkezine e-ticareti koyuyoruz. Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre, online alışverişin yüzde 45 arttığını, ilk defa alışveriş yapan kişi sayısının %20 arttığını, TR’de ise bu oranın yüzde 30’lara ulaştı. Bunlara ek olarak, online taşınan süreçlerden biri iletişim oldu. Çok uzak mesafelerdeki kişilerle hızlıca anlık toplantılar gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede tüketicimizin nabzını çok yakından tutabildik. Her yıl yaptığımız analizleri, tüketicileri online olarak evlerinden ziyaret ederek hızlıca yapabildik.

Tankut Turnaoğlu, “Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması hakkında: “Bu etkinliğin adını aldığı gibi bir “metamorfoz” yaşıyoruz aslında. Bunun anlamı sadece değişim değil bir “başkalaşım” yaşamak. Artık iş yapış şeklimiz değişti, bildiğimiz yöntemleri unutup yeni bir sürece entegre olduk. Dördüncü sanayi devriminden nesnelerin internetine geçişe tanıklık ediyoruz” dedi.

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Pandemi etkisiyle insanlar kendi araçlarına binmek istedi. 2020’de tarihi bir satış başarısı yaşadık. Elimizde araç kalmadı, araç tedariğini yeterince yapabilseydik pazar 1 milyon adedi rahatça aşabilirdi. Yeni yılla birlikte otomotiv sektörü olarak kesintisiz üretimin yollarını arıyoruz. Dijitalleşmeye yıllardır yatırım yapan bizler bu işlere bütçe ve zaman ayırıyoruz, pandemi ile 24 saat içinde evden çalışmaya geçtiğimiz halde “satıştan, yedek parçaya, üretimden, bayiye” kadar süreçlerin hiçbirinde aksama yaşamadık, aynı zamanda “satış danışmanının taktığı teknik ekipmanlarla müşterilere randevu verip araçlarımızı tanıttık. Fakat kanun ve düzenleme olarak regülasyon tarafının da atak yapması gerekiyor. Mesela dijital imza uygulamasını bile hala her alanda kullanamıyoruz. Ben bir iş insanı olarak Münih’teyken Kayseri’deki bir akrabama dijital olarak vekalet verebilmeliyim artık.

NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, değerli iş ortakları Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin, Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve başarılı iş birliklerini dile getirdi.

NGN IT Vision 2021, yerli ve yabancı katılımcılardan büyük ilgi gördü.