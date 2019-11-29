Sınırları Aşan KOBİ’ler toplandı
Facebook Türkiye, ‘Sınırları Aşan KOBİ’ler’ programının resmi açılışını gerçekleştirdi.
Program ile KOBİ’lerin online alanlar üzerinden ihracat stratejileri geliştirmelerine ve uygulamalarına destek olunması hedefleniyor.
Facebook Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ortaklığında ve HackQuarters stratejik paydaşlığında 18 Kasım Pazartesi günü, ‘Sınırları Aşan KOBİ’ler’ programının resmi açılışını gerçekleştirdi.
Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun moderatörlüğünde, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen, Hackquarters Kurucusu ve CEO’su Kaan Akın’ın katılımıyla Facebook İstasyon’da bir panel düzenlendi.
Panelde konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür, söz konusu programı Türkiye’deki KOBİ’lerin halihazırdaki ihracat rakamlarının artırılması ve yeni dijital dünyada yer almalarını sağlamak için tasarladıklarını söyledi.
Bir aylık program süresini, ilk hafta sosyal medya, ikinci hafta yaratıcı içerik üretimi, üçüncü hafta Facebook reklam çözümleri ve dördüncü hafta Facebook ile ihracat üzerine oluşturduklarını da kaydetti.
Pekyörür, “İstanbul ile kısıtlı kalmayarak Anadolu’ya da açılmak ve diğer illerde de hizmet vermek istiyoruz. İlk etapta Denizli, Kırklareli, Kocaeli, Adana, Mersin, İzmir, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa ve Rize ya da Trabzon’da olacağız” diye konuştu. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Civan Sözkesen ise dijital eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Anadolu’da çok fazla KOBİ var ama dijital dünya ile aralarında bir kopukluk var.
Biz burada köprü olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Hackquarters Kurucusu ve CEO’su Kaan Akın ise bugüne kadar 180 start up mezun ettiklerini vurgulayarak, “Çok kaliteli ürünler üretebilen bir ülkeyiz. KOBİ’lerin başlıca endişelerinden biri olan nasıl ihracata başlayabilirim sorusuna cevap vermeyi hedefliyoruz” dedi.
DÖRT HAFTALIK EĞİTİM
Etkinlikte, Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek Sınırları Aşan KOBİ’ler programı tanıtıldı. Dijital pazarlama ile KOBİ’lerin yakalayabileceği uluslararası fırsatlar ve Facebook ile Sınırlarını Aşan KOBİ’lerin başarı hikayeleri üzerine bir panel de düzenlendi.
Facebook KOBİ Departmanı Yöneticisi Burak Tunçbilek’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, şirketin başarı hikayesini aktardı.
Habitat Girişimcilik programı Direktörü Hilal Gerçek de Habitat’ın girişimcilik ekosistemine sunacağı katkılar konusunda bilgi verdi. Sınırlarını Aşan KOBİ’ler programında bir yıl içinde, dört haftalık bir eğitim süreci boyunca her bir grupta ortalama 50 işletme üyesinin hem Facebook ürünlerinin kullanımına hem de diğer alanlardaki temel ihtiyaçlarına odaklanan eğitimler verilmesi hedefleniyor.
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