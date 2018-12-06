Türk kahvesi tüketimi ne kadar arttı?
Geçen yıl Kahve Dünyası markalı 100 milyon fincan Türk kahvesi tüketildi. Bu sayı iki yıl önce 40 milyondu.
Unesco tarafından 5 Aralık’ın Türk Kahvesi Günü ilan edildiğini hatırlatan Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, bugüne özel iletişim kampanyasına başlayacakları bilgisini veriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2004 yılında kurulan Türk kahve zinciri Kahve Dünyası, bugün 180’i Türkiye’de olmak üzere 200’e yakın şubesiyle faaliyet gösteriyor.
Şirket mağazalarını üç farklı konseptte açıyor: Kahve Dünyası, Kahve Dünyası Fabrika ve Kahve Dünyası Al Götür.
Bu yıl 35 mağaza açan şirket önümüzdeki yıl en hızlı büyümeyi Kahve Dünyası Al Götür konseptli şubelerde yapmayı planlıyor. Bu konseptle 50 yeni şube açılması planlanıyor.
Bir yandan şube sayısı artarken bir yandan da son iki yıldır Kahve Dünyası’nda kullanılan bardakların tasarımından mağaza personelinin kıyafetlerine, kasa sistemlerine kadar pek çok şey değişti.
Yeni mobil uygulama devreye girdi. Şu anda sadakat programı olarak değerlendirilse de yakın zamanda bu uygulama sayesinde işten ya da evden çıkarken kahvenizi cep telefonunuz üzerinden sipariş edebileceksiniz.
Bu süreçte şirket sanal mağazasını yenilediği gibi sosyal medyadaki etkinliğini de artırdı. Pazarlama iletişimi çalışmalarına da ağırlık veren şirket, bu anlamda özellikle dijitale büyük önem veriyor.
Türk kahvesini sahiplendiklerini ve bu ürünün penetrasyonunu artırmaya odaklandıklarını söyleyen Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nü de sahiplenerek bu dönemde özellikle genç hedef kitleye yönelik iletişim yaptıklarını anlatıyor.
5 Aralık da Unesco tarafından Türk Kahvesi günü olarak belirlendi. Kahve Dünyası, bu günü de sahiplenerek bu yönde iletişime hazırlanıyor.
Geçen yıl Kahve Dünyası markalı 100 milyon fincan Türk kahvesi tüketildiğini söyleyen Altınkılıç, bu sayının iki yıl önce 40 milyon seviyesinde olduğunun altını çiziyor. Altınkılıç, yeni iletişim kampanyasında satılan bu kahve sayısına vurgu yapacaklarının üzerinde duruyor.
Kahve Dünyası denince akla Türk kahvesi gibi çikolata da geliyor. Kaan Altınkılıç, bu alanda diğer çikolata üreticileriyle kıyaslana-mayan ürünlerle pazarda varlıklarını sürdüreceklerini ifade ediyor.
Altınkılıç, mağazalarda satılan kahve, çikolata, unlu mamüller ve dondurmadan oluşan dört kategoriye yakın zamanda fit ürünleri de eklediklerini aktarıyor.
Kaan Altınkılıç, gelecek hedeflerini ise şu sözle özetliyor: “Bugüne kadarki kahve dünyası serüveni ısınma turuydu, yakında koşmaya başlayacağız.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?