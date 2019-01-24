Türkiye’deki uygulamaları diğer ülkelere taşıyacak
Avrupa’nın en büyük elektronik perakendecisi olan ve 15 ülkede faaliyet gösteren Mediamarkt’ta grubun tüm geleceğinin planlandığı ve stratejilerin belirlendiği çekirdek kadroda artık Türkiye de yer alacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Çünkü, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve İsveç operasyonlarının da sorumluluğunu üstlenen Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Global Grup İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı.
Gökyıldırım’ın bu yeni görevleri, zaten stratejik olarak önemli bir pazar olan Türkiye’nin grup bünyesindeki etkinliğini de artıracak.
Türkiye operasyonunun ihtiyaç ve beklentileri, ilk elden, en üst yönetimle paylaşılabilecek ve hızlı çözümler hayata geçirilebilecek.
Dolayısıyla, MediaMarkt’ın gelecek yol haritasının belirlenmesine yön verecek kişilerden biri olan Yenal Gökyıldırım’ın bu yıl yoğun bir ajandası var.
Türkiye’de 71 mağazaya ulaştıklarını söyleyen ve mağaza açmaya 2019’da da devam edeceklerini belirten Gökyıldırım, e-ticaret konusunda da altyapılarını kuvvetlendirmek için çalışacaklarının altını çiziyor.
Gökyıldırım, ajandasındaki diğer konuları ise şöyle anlatıyor: “MediaMarkt Türkiye’nin dönüşümünün ve gelişiminin kesintisiz devamının sağlanması için çalışmayı sürdüreceğiz.
Türkiye operasyonunun en iyi uygulamalarını, dijital büyüme ve hizmetler alanındaki stratejik inisiyatifleri, Yunanistan ve İsveç’in güçlü lokal ekiplerinin çalışmaları, pazar dinamikleri ve tüketici beklentileri doğrultusunda şekillendirerek, bu ülkeleri de pazarlarında ileriye taşımak hedeflerim arasında.”
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