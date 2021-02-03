Akbank, 2020 yılında 6 milyar 260 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank’ın 2020 yılı finansal performansına ilişkin yazılı açıklama yapan Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, 2020 yılı boyunca yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı belirsizlikler ve salgına dair gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu belirtti.

Binbaşgil, beklenmedik sağlık krizinin dünya ekonomisinde yıllardır görülmeyen bir ekonomik sarsıntıya ve kapanmaya neden olduğuna ifade ederek, salgının küresel aktivitede de belirgin bir daralmayı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Birçok ülkenin, ekonomiye destek olmak için para ve maliye politikaları yoluyla büyük ölçekli teşvikler sağladığını hatırlatan Binbaşgil, “Türkiye ekonomisinde ise 2020’nin başlarında görülmeye başlanan olumlu gidiş salgın nedeniyle kesintiye uğradı. Salgının olumsuz etkilerini hafifletmek adına ise birçok mali ve parasal önlem hayata geçirildi.

Özellikle yılın son çeyreğinde atılan adımlar 2021’e pozitif beklentilerle girmemizi sağladı. 2020 yılında önceliklerimiz, sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla kesintisiz hizmet sunmak ve müşterilerimizin yanında olmak oldu. Bu sırada ülkemizin ekonomik gelişimi için finansman sağlamayı ve yatırımlarımız ve yeniliklerimizle geleceğe hazırlanmayı sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında ekonomimize 331 milyar TL kredi desteği sağladık”

Hakan Binbaşgil, geçen yıl ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirterek, “Geçen yıl yüzde 19,5 oranında artan toplam mevduatımız 293 milyar TL’ye, yüzde 23,5 artan aktiflerimiz ise 478 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yapmaya devam ettik. Bankamız geçen yıl 2 milyar 25 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 260 milyon TL konsolide net kar elde etti.” bilgisini paylaştı.

2020’nin dijitalleşme stratejilerinin ve teknoloji yatırımlarının doğrulandığı bir yıl oldu olduğunu aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda 2020 yılında da teknoloji ve dijital dönüşüme yatırım yapmayı sürdürerek değişime liderlik etmeye devam ettik. Türkiye’de kredi kartlarında ‘Digital First’ programını hayata geçiren ilk banka olduk ve müşterilerimizin başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini hemen görüntüleyebilmelerini ve kartlarını anında kullanabilmelerini sağladık. Önem verdiğimiz alanların başında gelen tasarım konusunda da çizginin dışına çıkarak, sade ve yenilikçi bir deneyim sağlama hedefiyle, müşterilerimize Türkiye’nin ilk numarasız kredi kartlarını sunduk.

Fark yaratacak bir diğer yeniliğimiz ise Akbank Cebe POS oldu; yine Türkiye’de ilk defa olarak üye işyerlerimiz ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile anında hem temassız hem de QR ile ödeme alabilir hale geldi. Bütün bu faaliyetlerimizin ışığında, uluslararası saygın platformlarca önemli ödüllere layık görüldük. Euromoney, The Banker, Global Finance, EMEA Finance ve World Finance tarafından verilen ödüllerle 2020 yılında 5 kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildik. Bunlara ek olarak, Euromoney tarafından dünyadaki ülkelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse yüzde 85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası seçilerek ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanına layık görülen ilk Türk bankası olduk.”

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz”

Akbank Genel Müdür Binbaşgil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ettiklerini ifade ederek, bu konudaki uzun vadeli bakış açılarını yansıtacak şekilde, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında, kendilerine uzun vadeli hedefler koyduklarını aktardı.

Binbaşgil, “Türkiye’de mevduat bankaları arasında sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk Türk Bankası olduk. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacağız. Buna ek olarak, 2021 yılında tüm şube ve ATM’lerimizde kullandığımız enerjinin %20’sini rüzgârdan elde edilen enerjiyle karşılayacağız. Operasyonlarımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki etkin, odaklı çalışmalarımızla fark yaratmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kendilerini farklılaştıran en önemli unsurlardan birinin de değişim ve yenilik odaklı kurum kültürleri olduğunu kaydeden Binbaşgil, “İnsanın teknolojiyi, teknolojinin ise insanı beslediği yaşayan ve sürekli yenilenen bir kültürümüz var. Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon gibi alanların kurum kültürünün bir parçası haline gelmesinden dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Takım arkadaşlarımıza teknolojinin imkânlarından da yararlanarak kendilerini ve yaptıkları işleri dönüştürmeleri için fırsat vermenin öneminin farkındayız. Geleceğin yeni rolleri de beraberinde getireceğinin bilinciyle takım arkadaşlarımızla birlikte yetkinliklerimizi daha da geliştirecek ve geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz”

​​​​​​​Binbaşgil, “Uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız, sağlam bilançomuz, güçlü dijital altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine ümitle bakıyoruz. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu zorlu yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.