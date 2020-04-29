Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Akbank 2020 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 302 milyon 666 bin TL konsolide net kar elde etti.

Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 1 milyar 407 milyon 736 bin lira olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını belirten Binbaşgil, salgından etkilenen bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu olağanüstü mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ettiğini ifade eden Binbaşgil, “Akbank olarak sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla bu olağanüstü süreçte önceliğimiz, kesintisiz hizmet ve müşterilerimizin yanında olmak.” ifadesini kullandı.

Akbank’ın salgına karşı attığı adımlara değinen Binbaşgil, “Salgının ilk günlerinden itibaren, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve kesintisiz hizmet ilk önceliğimiz oldu. Yaşanan bu olağanüstü süreç, bize yaptığımız kapsamlı yatırımların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelişmiş dijital altyapımız sayesinde hizmetlerimiz hiç aksamadı.” ifadelerini kullandı.

Çalışanların büyük bir kısmının, bu sayede hızla uzaktan çalışmaya başladığını aktaran Binbaşgil, sahada hizmet vermeye devam eden çalışanlar için de başta sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları olmak üzere birçok önlem aldıklarını kaydetti.

Binbaşgil, “Tüm Akbanklılar büyük bir özveriyle müşterilerimizin her türlü ihtiyacı için onların yanında olmayı sürdürüyor. Bu zorlu süreçte ülkemizin, toplumumuzun, müşterilerimizin yanında olmanın ve onların hayatlarını kolaylaştırmanın öneminin farkındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde Akbank’ın müşterilere sunduğu imkanlarla ilgili olarak Binbaşgil, “Akbank 72 yıllık bir banka ve müşterileri sayesinde var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin her zaman yanında olmaya devam edecek. Bu zorlu süreci müşterilerimizle birlikte geride bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

“KGF KEFALETLİ KREDİ PROTOKOLÜNE KATILDIK”

Binbaşgil, müşterilere sunulan imkanlara dair, “Bireysel ve tüzel müşterilerimiz anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep ettikleri takdirde mevcut koşullarla öteleyebilmektedirler. Bu çerçevede bugüne kadar, 340 bine yakın müşterimizin yaklaşık 550 bin adet kredisinin ötelemesini gerçekleştirdik. Bu kredilerin anapara tutarı yaklaşık 14 milyar TL, vadesi gelen tutar ise yaklaşık 3 milyar TL oldu.” bilgilerini verdi.

Aynı zamanda Akbank olarak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınan Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne de katıldıklarını belirten Binbaşgil, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, müşterilerimizin bütün taleplerini büyük bir titizlikle ve hızla incelemeye ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” bilgisini verdi.

”SAĞLIK ÇALIŞANI MÜŞTERİLERİMİZ DOĞRUDAN BİR TEMSİLCİYE BAĞLANIYOR”‘

Hakan Binbaşgil, müşterilerine sundukları dijital bankacılık olanakları ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

“Dijitalleşme trendinin, tüketici alışkanlıklarını hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştirdiği dünyamızda Akbank olarak uzun vadeli bakış açımızdan hiçbir zaman ödün vermedik. Uzun süredir bütünsel bir dijitalleşme stratejisini hayata geçiriyoruz. Hizmet modellerimizi ve iş yapış şekillerimizi sürekli olarak yeniden ele alıyor ve tasarlıyoruz.

Sadece geçtiğimiz yıl, 200 milyon doların üzerinde teknoloji ve altyapı yatırımı yaptık. Oluşturduğumuz vizyonun ve yaptığımız yatırımların karşılığını bugün müşterilerimizle birlikte alıyoruz.”

Bu süreçte Akbank’ın dijital hizmetlerinin daha da erişilebilir olmasına özen gösterdiklerini belirten Binbaşgil, “Salgının ilk günlerinde hızla aksiyon alarak müşterilerimizin sağlığı için birçok önlemi ve kolaylığı hayata geçirdik. Örneğin, Müşteri İletişim Merkezimizi arayan sağlık çalışanı veya 65 yaş üstü müşterilerimiz sistem tarafından otomatik olarak tanınıyor ve hiç beklemeden doğrudan bir temsilciye bağlanıyor.” bilgilerini verdi.

”MOBİL MÜŞTERİ SAYIMIZ GEÇTİĞİMİZ YILIN BAŞINA GÖRE YÜZDE 24 ARTTI”‘

Binbaşgil, Akbank Mobil’in bankada yapılan toplam finansal işlem adetlerindeki payının yüzde 7 arttığını belirterek, “Kart borcu ödeme, para transferi gibi finansal işlem yapan mobil müşteri sayımız geçtiğimiz yılın başına göre yüzde 24 arttı. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı satışlarımızda direkt kanallarımızın payları zaten oldukça yüksekti. Fakat salgın ile birlikte bu paylar da yüzde 80’leri aştı.” diye devam etti.

Bu süreç sonrasında tüm şirketler gibi bankaların da çok daha çevik, daha hızlı karar alan, daha anlamlı dijital deneyimler yaratan ve daha verimli çalışan kurumlara dönüşmek zorunda olduğunu aktaran Binbaşgil, kendilerinin de bu ‘yeni normal’in getireceklerini bugünden öngörmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ekiplerinin bu bilinçle müşteriler için yeni dijital servisler geliştirmeye ve hızlı bir şekilde bunları hayata geçirmeye devam ettiğini ifade eden Binbaşgil, “Dijitale verdiğimiz önemi, salgın sürecinden de aldığımız öğrenimlerle artarak sürdüreceğiz. Euromoney tarafından 2019 yılında ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçilen Akbank, ülkemizde ve dünyada, bankacılıktaki dijital dönüşüme liderlik etmeye devam edecek.” değerlendirmesini yaptı.

“SENDİKASYON KREDİSİ AKBANK’A VE ÜLKEMİZE DUYDUKLARI GÜVENİN GÖSTERGESİ”

Binbaşgil, “Bu zorlu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteği, 232 milyarı nakdi olmak üzere toplam 275 milyar TL oldu. Toplam mevduatımız 271 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 421 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,4 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı sürdüreceğiz.” bilgilerini verdi.

Akbank’ın piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen sendikasyon kredisini başarıyla yenilediğini belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:

“Likidite ve döviz kaynağına erişimin zorlaştığı bir dönemde, ekonomimize kaynak sağlamak için çıktığımız uluslararası piyasalarda yine büyük ilgi gördük. Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını Mart 2019 kredisine kıyasla dolar kısmında 25 bps, avro kısmında 40 bps düşürmemize rağmen, bankalardan gelen güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 605 milyon dolar olarak yeniledik.

Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan işlemimize 15 ülkeden 29 banka katıldı. Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank’a ve ülkemize duydukları güvenin göstergesi.”

“SORUMLULUK BİLİNCİ VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZLE HEP BİRLİKTE BUGÜNLERİ GERİDE BIRAKACAĞIZ”

Akbank’ın, Türkiye’nin geleceği için yatırımlarına hız kesmeden devam edeceği ve bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Türkiye reel sektörünü desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizen Binbaşgil, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Nitelikli çalışanlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız ile her türlü olumsuzluğa karşı dirençli ve hazırlıklıyız. Akbank olarak sorumluluk bilinci ve dayanışma kültürümüzle hep birlikte bugünleri geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza özverili performansları için teşekkür ederim.”