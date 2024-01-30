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BBVA CEO'sundan Türkiye yorumu

İspanyol BBVA bankasının Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Türkiye'de ekonomi yönetiminin yapılması gerekenleri yaptığını ve ülke ekonomisinin iyi yolda ilerlediğini söyledi.

30 Ocak 2024 | 17:01
Son Güncellenme: 30 Ocak 2024 | 17:10
BBVA CEO'sundan Türkiye yorumu

Genç, BBVA'nın 2023 yılı rakamlarının açıklanmasının ardından uzman analizcilere ve basına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi yapması gerekenlere odaklanmış durumda ve ülke bu yolda devam ederse muazzam potansiyel hayata geçecek." dedi.

Türkiye'de Garanti BBVA'daki yüzde 85,97'lik payı ile en büyük hissedar olan İspanya'nın BBVA bankası 2023 yılında 8 milyar 19 milyon avro ile rekor kar elde etti. İlk defa 8 milyar avronun üzerinde kar açıklayan BBVA, karını bir önceki yıla oranla yüzde 26 artırdı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin ilk defa bankalara getirdiği ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe giren vergilendirmeyle 215 milyon avroluk ödeme yapmasına rağmen BBVA, İspanya'da 2 milyar 755 milyon avroluk kar ile en iyi yılını geride bıraktı.

En büyük karını 5 milyar 430 milyon avro ile Meksika'da elde eden BBVA, bunu kredi faaliyetlerindeki dinamizme bağladı.

Garanti BBVA'da ise bir yıl öncesine oranla yüzde 5'lik artışla 528 milyon avroluk kar açıklandı.

2023 yılı rakamlarına ilişkin değerlendirme yapan Onur Genç, Grup olarak her alanda olumlu sonuçların alındığı, verimli ve mükemmel bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Türkiye'deki Ortodoks ekonomi politikalarının toparlanmaya başladığını ve Garanti BBVA olarak 2023'ün 4. çeyreğinde dibe vuran müşteri marjında ocak ayında bir miktar toparlanma gördüklerini kaydeden Genç, "Tahminimiz, Garanti BBVA'nın grubumuzun net karına katkısının 2-3 yıl içinde normalleşeceği yönünde." şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisindeki normalleşmenin 1-2 yıl içinde olmasını tahmin ediyoruz"

BBVA Başkanı Carlos Torres de Türkiye ekonomisinde hiper enflasyon ve devalüasyon sorunlarına rağmen son dönemde olumlu politikalar ve sonuçlar görmeye başladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin BBVA için önemli bir pazar olduğunu, Türkiye'nin jeostratejik konumuna, genç nüfusuna, gelişime güvendiklerini aktaran Torres, "Türkiye ekonomisindeki normalleşmenin 1-2 yıl içinde olmasını tahmin ediyoruz. Türkiye'de normal bir ekonomi olsaydı bizim Garanti BBVA olarak 2023'teki 528 milyon avroluk karımız 2 milyar avro olurdu. Biz bu potansiyeli görüyoruz." dedi.

BBVA Grup 11,1 milyon yeni müşteri edindi

BBVA Grubu'nun 2023 yılı verilerine bakıldığında, yıllık kardaki güçlü iyileşmeye rağmen 2023'ün dördüncü çeyreğinde faiz marjlarının daralması nedeniyle karda yüzde 1'lik hafif gerileme yaşandığı, bankanın kredilerden aldığı para ile mevduata ödediği para arasındaki farkın yüzde 18 azaldığı görüldü.

BBVA'nın açıkladığı verilerde, geçen yılın tamamında bankanın gelirine eşdeğer faiz marjı yüzde 21 artışla 23 milyar 89 milyon avro oldu.

Komisyon geliri yüzde 17 artışla 6 milyar 288 milyon avroya yükselirken, giderler yüzde 15 artarak 12,3 milyar avroyu aştı.

2023 yılında 11,1 milyon yeni müşteri edinen banka, kredi vermede ise yüzde 8'lik artış kaydetti.

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