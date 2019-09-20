Dijital işlemler dört katına çıktı
Dijital bankacılığa yatırım yapan Türkiye Finans, hizmet, kanal ve süreçlerini yeniliyor. Bankanın yaptığı yatırımlar sonrasında dijital kanallarda yapılan işlemler, şubede yapılan işlemlerin dört katına ulaştı.
Bankadan yapılan fatura tahsilatlarının yaklaşık yüzde 85’i de banka dışı ödeme kanallarından geliyor. Dijital alandaki yatırımlarını konuştuğumuz Türkiye Finans Katılım Bankası Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, bu kanallardaki artışı şöyle anlatıyor: “Dijital bankacılık tarafında sunduğumuz hizmetlerimizin çeşitlenmesiyle aktif müşteri sayımız 2017 yıl sonuna göre yüzde 32 artarken mobil şube aktif müşteri sayımız yüzde 50 arttı.
Mobildeki artışta 2017 yılı ekim ayında tanıttığımız TFX Target Mobil uygulaması önemli rol oynadı. Dijital kanallardan açılan mevduat hesaplarının hacmini geçtiğimiz yıla oranla yüzde 51 artırdık. Mobil şube kanalıyla yapılan finansal işlem sayımız ise yüzde 57 oranında artış gösterdi.
2018 yılında müşterilerimizi doğrudan dijital kanal müşterisi olarak kazandık. Dijital kanallarımızdaki ürün ve hizmet çeşitliliğini artırarak müşterilerimizin birinci kanalının her zaman mobil olmasını hedefliyoruz.”
Fahri Öbek, Türkiye’de AR-GE merkezi olan üçüncü banka olarak yenilikçi ürünler geliştirme çalışmalarının en önemli odaklarını oluşturduğunu söylüyor.
Öbek, “85 kişilik AR-GE ekibimizle iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi, katma değer üreten fikir ve projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. TEYDEP TÜBİTAK destekli olmak üzere devam eden 13 projeden dördünü bitirdik” diyor.
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