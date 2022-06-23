Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda 4,9 puan azalarak 168 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks haziranda 4,9 puan azalarak 168 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi artış yönünde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler bir önceki aya kıyasla zayıflamaya devam etti. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)“ ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 5,5 ve 16,4 puan azalırken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörü ise 9,9 puanlık artış kaydetti.