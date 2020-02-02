KOBİ’lerde dijital penetrasyonunu artıracak
Türk Ekonomi Bankası (TEB), CEPTETEB mobil uygulamasından sonra KOBİ kurumsal ve işletme müşterileri için birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme olanağı sunan mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE’yi hayata geçirdi.
Dijital bankacılıkla ilgili hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “2015 yılında hayata geçirdiğimiz dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in müşteri sayısı dördüncü yılında 900 bini geçerken, mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1,5 milyonu aştı” dedi.
Mendi, özellikle 18-34 yaş arası müşterilerin dijital kanalı daha fazla kullandığını ve TEB olarak yeni inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Önümüzdeki dönem beklentileri için ise Gökhan Mendi şöyle konuştu: “KOBİ’lerde dijital penetrasyonumuz yüzde 50. Hedefimiz bunu yüzde 75’e çıkarmak.
Minumum yüzde 50 işletme müşterisinin CEBTETEB’i yükleyip kullanmasını hedefliyoruz.
Bu şekilde KOBİ’ler için yüzde 20 verimlilik artışı öngörüyoruz. Biz de ilave müşteri alımıyla verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz.
Dijital kanallarda bireysel ihtiyaç kredisi vermede üç çeyrektir en fazla büyüyen bankayız. Kredilerin yüzde 59’u dijitalden geliyor.
TEB müşterileri, tüm bankacılık işlemlerinin yüzde 87’sini dijital kanallardan gerçekleştiriyor.
Diğerlerinden farkımız, hibrit dijital banka olmamız. BNP de şimdi buna geçiyor. Dijital şubeler kuruyoruz. Bunun devamı gelecek.”
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