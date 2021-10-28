TEB, 367 gün vadeli 230,5 milyon euro ve 113 milyon dolar olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 27 Ekim’de uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 230,5 milyon euro ve 113 milyon dolar olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin Euro dilim için Euribor+ %1,75 ve ABD Doları dilim için Libor+%2,15 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Daha önce Akbank ve Yapı Kredi’de sendikasyon kredisi sağladıklarını duyurmuştu.