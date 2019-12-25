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Yapı Kredi ve UniCredit hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvurdu

Aralık 25, 2019 0 Yorum 124 Okunma
Yapı Kredi ve UniCredit hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvurdu

UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile ilgili Rekabet Kurumu’na başvuruldu.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin %81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ne ait hisselerinin, %31.92674’lik kısmının Uni Credit S.p.A.’e ve %9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve Uni Credit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.



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