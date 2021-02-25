Yapı Kredi’nin yurtdışı piyasalardan yedi milyar dolara kadar borçlanılması için yetki verdiği duyuruldu.

Yapı Kredi yurtdışı piyasalardan yedi milyar dolara veya muadili tutara kadar borçlanılması için genel müdürlüğe yetki verdi.

Bankanın KAP’ta yayımlanan yönetim kurulu kararına göre, bu tutarın 2 milyar dolara veya muadili tutara kadar olan kısmı, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilecek.