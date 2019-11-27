Yurtdışı çıkış harcı ödeme kolaylığı
İşCep’in ve Maximum Mobil’in mevcut işlem setine yurtdışı çıkış harcı ödeme olanağı eklendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile tamamlanan entegrasyon kapsamında, Maximum Mobil kullanıcıları uygulamadaki ‘Ödemeler’ menüsü altında yer alan ‘Yurtdışı Çıkış Harcı Ödemesi’ alanından tüm bankalara ait kredi kartlarıyla harç ödemelerini yapabilecek.
İşCep kullanıcıları da vadesiz TL hesaplarından ‘Ödemeler’ menüsünden ‘Vergi-Harç’ adımını takip ederek harç ödemelerini gerçekleştirebilecek.
Maximum Mobil ve İşCep üzerinden yapılan yurtdışı çıkış harcı ödemelerinde harç tahsilat bilgisi, GİB aracılığıyla online olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacağından kullanıcıların kontrol noktalarında ayrıca pul ya da dekont göstermelerine gerek olmayacağı bilgisi veriliyor.
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