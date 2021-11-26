2022 yılının yaklaşması ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı konusu da gündemde yer alıyor. Görüşmeler öncesi sendikalardan asgari ücret talebine ilişkin açıklamalar var. İş veren temsilcileri de görüşmeler öncesi açıklamalar yaptı. İnternetti ise asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? gibi aramaların arttığı görülüyor. İşte asgari ücret zammında son durum…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öncelikle asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını bildirmişti.

Bakan Bilgin 25 Kasım’da yaptığı açıklamada yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Komisyonun, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık’ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin aynı zamanda asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, ‘burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır’ kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz.”

TİSK: ARALIK AYI BAŞINDA BELİRLEMEYE HAZIRIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazır olduklarını bildirmişti. Akkol, “Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz.”

TÜRK-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, özellikle rakam açıklamamaya dikkat ettiklerini söyledi. Atalay, “Çünkü muhatap onlar. Kendilerine de ifade ettik. Burada bir siyasi parti ‘4 bin’, öbür parti ‘4 bin 100’ diyor. Bizim dışımızdaki sendikalardan biri ‘5 bin’ diyor. ‘7 bin’ diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz” dedi. Aralık ayının 1’ini beklediklerini söyleyen Atalay, “İnşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edeceği, belki yüzde 100’ü memnun olmaz ama toplumun 4’te 3’ünü, yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse ‘evet’ deriz. Gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz” şeklinde konuştu.

DİSK’İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK’in açıklamasında en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması talep edildi. (DİSK’in asgari ücret talebi)

MÜSİAD’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un başkanlığında, Bakanlık’ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık’ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.